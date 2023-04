Martin Lawrence intronisé au Hollywood Walk of Fame

Martin LaurentLe nom de est maintenant sur le Hollywood Walk of Fame. Le 20 avril, une cérémonie d’intronisation officielle a eu lieu où Lawrence est apparu pour le dévoilement de sa nouvelle star. Le président et chef de la direction de HCC, Steve Nissen, a servi de maître de cérémonie tandis que Steve Harvey et Lynn Whitfield ont comparu en tant que conférenciers invités. L’étoile de Lawrence se trouve au 6617 Hollywood Boulevard et marque la 2 753e étoile à être ajoutée à la célèbre passerelle.





Lawrence reçoit son étoile dans la catégorie Télévision, reconnaissant les distinctions qu’il a remportées sur le petit écran. Il est devenu célèbre en tant que star titulaire de la sitcom à succès Martin, qui est toujours un favori pour de nombreux fans à ce jour. Il a été découvert par des dirigeants de télévision après avoir impressionné avec sa comédie sur Recherche d’étoiles. Lawrence serait également l’hôte de Def Comedy Jam sur HBO

Les talents de Lawrence se sont également étendus au cinéma, puisqu’il est apparu dans une variété de films au fil des décennies. Il a été vu dans des films comme Fête à la maison, Boomerang, Porcs sauvages, Rien à perdre, Bande bleue, Vie, Une ligne mince entre l’amour et la haineet La maison de la grande maman et ses suites. Il a également joué dans les trois précédents Mauvais garçons films aux côtés de Will Smith.

« Martin Lawrence est un incontournable de la culture pop depuis plus de 30 ans », a déclaré la productrice du Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez, dans un communiqué. « Ce génie comique a fait rire beaucoup d’entre nous pendant des décennies et il continuera de le faire avec ses moments créatifs à la télévision et au cinéma. »





Martin Lawrence sera de retour sur grand écran pour Bad Boys 4

Lawrence va revenir dans Mauvais garçons 4après le troisième film, Mauvais garçons pour la vie, devenant le film le plus rentable de 2020. Le film est actuellement en tournage et des images de Will Smith sur le plateau ont récemment été dévoilées. Le film ramènera Lawrence pour reprendre son rôle de Marcus Burnett aux côtés de Mike Lowrey de Smith. Smith et Lawrence sont apparus ensemble dans une vidéo en janvier pour annoncer que la suite était officiellement sur le point de commencer la production.

« Bad Boys pour la vie, bébé ! Pour la vie ! » dit Smith dans la vidéo.

Plaisantant comment ils auraient dû sauver le Mauvais garçons pour la vie titre pour le quatrième épisode, Lawrence a plaisanté, « » Mais nous l’avons fait Pour la vie… mais c’est quand même Mauvais garçons pour la vie! »

Ce n’est pas encore clair quand Mauvais garçons 4 sera publié. Vous pouvez voir la cérémonie d’intronisation de Lawrence sur le Hollywood Walk of Fame dans la vidéo YouTube ci-dessous.