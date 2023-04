Liste des acteurs et personnages de « Welcome to Eden » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

La deuxième saison « Bienvenue à Eden »réussi Série Netflix espagnole Créé par Joaquín Górriz et Guillermo López, il a été confirmé en mai 2022 et près d’un an plus tard, les nouveaux épisodes, qui ont été réalisés par Denis Rovira et Juanma Pachón, seront enfin diffusés sur la populaire plateforme de streaming.

Dans le deuxième volet, le mystère et le danger sur l’île grandissent et la Fondation Eden accueille de nouveaux membres. Alors qu’une bataille pour la liberté fait rage, Astrid fait son prochain pas.

Alors qu’Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Carlos Soroa, Dariam Coco et Irene Dev reviennent dans la deuxième saison de « bienvenue à l’éden», Carlos Torres, Nona Sobo et Lucía Guerrero rejoignent le casting.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 2 DE « WELCOME TO EDEN »

1. Carlos Torres

Carlos Torres, un acteur colombien reconnu pour avoir participé à des productions telles que « Niñas mal », « Pobres Rico », « Salles d’urgence », « Francisco le mathématicien », « La reina del flow » et « Amar y vivir », assume le rôle d’un membre important de la Fondation Eden. Il s’agit du chef du groupe armé qui arrive sur l’île pour enquêter sur la mort d’Ulises.

Carlos Torres rejoint le casting de la saison 2 de « Welcome to Eden » (Photo : Netflix)

2. Nona Sobo

Nona Sobo, actrice et mannequin espagnole surtout connue pour avoir joué Irene, la petite-fille de Tirso, dans la série à succès international « Entrevías », rejoint le casting de la deuxième saison de « bienvenue à l’éden” comme l’un des nouveaux membres de la Fondation avec la sœur cadette de Zoa.

Nona Sobo rejoint le casting de la deuxième saison de « Welcome to Eden » (Photo : Netflix)

3. Lucia Guerrero comme Danaé

Lucía Guerrero, connue pour avoir joué Leire Costa dans la série Antena 3 « Luna, el misterio de Calenda » et Jimena Díaz dans la série Amazon Prime Video « El Cid », est chargée de jouer Danae dans les nouveaux épisodes de la série espagnole Netflix .

Voici les acteurs et personnages qui reviennent dans la saison 2 de « Welcome to Eden »:

Amaia Aberasturi dans le rôle de Zoa Rey Gómez-Fajardo

Amaia Salamanque dans le rôle d’Astrid Bartos Sepúlveda

Belinda comme Afrique Penati Guerra

Berta Castañé dans le rôle de Gabi Rey Gómez-Fajardo

Lola Rodriguez comme Mayka

Sergio Momo comme Nicolás « Nico »

Begona Vargas comme Bel

Tomy Aguilera comme Charly Escudero

William Pfening comme Erick

Diego Garisa comme Ibón Arregui

Carlos Soroa comme Eloy

Dariam Coco comme Eva

Irene Dev comme âme