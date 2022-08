Premiers avis sur House Of The Dragon disant que c’est mieux que GoT et Breaking Bad

Les premières critiques de Maison du Dragon sont là et il est sûr de dire qu’il y a beaucoup de raisons d’être excité, certains affirmant même que c’est « mieux que Jeu des trônes et Breaking Bad‘.

Parmi les acteurs figurent Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I, le cinquième roi de la dynastie Targaryen à régner sur les Sept Royaumes, et Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra, le premier enfant de Viserys et un personnage que nous ne pouvons pas nous empêcher de comparer à l’emblématique. Daenerys Targaryen.

Lorsque la bande-annonce est tombée plus tôt ce mois-ci, les fans la perdaient absolument, beaucoup disant que cela pourrait « compenser » la déception qu’ils ressentaient Jeu des trônes’ huitième et dernière saison qui divise.

Ailleurs, le journaliste de The Wrap, Brandon Katz, a commenté: «Le pilote #HouseOfTheDragonHBO explique très efficacement son contexte par rapport à A obtenuprésente ses personnages principaux et expose le conflit central de la série.

Le dernier mais non le moindre est l’extrait suivant de David Lightbringer : « WOW les gars juste WOW. J’en aurai plus plus tard mais premier point à retenir : ce spectacle est un POIDS LOURD. C’est déjà… plus sérieux. Ils ont vraiment réussi. Juste wow. »