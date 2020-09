Encore plus d’espace. La Volkswagen Golf Variant arrive au Portugal en janvier

Avec le même équipement que la carrosserie à cinq portes et le concept de design, le nouveau Variante de golf (Langue Volkswagen pour identifier la fourgonnette Golf) a vu la longueur extérieure et l’espace considérablement augmentés.

L’une des principales raisons d’acheter une camionnette est due au besoin d’espace et de fonctionnalités supplémentaires pour les bagages et, en particulier, la nouvelle génération de Golf Variant a deux atouts importants: elle pousse de 5 cm de longueur (devient 4,63 m) et aussi 6,6 cm d’empattement par rapport à son prédécesseur alors qu’il est également 35 cm plus long que la version cinq portes, qui dispose également de 6,5 cm de moins entre les essieux. La hauteur et la largeur sont similaires pour les deux corps.

Le principal avantage de l’augmentation de la longueur est que l’espace pour les jambes est désormais plus généreux, en particulier dans la deuxième rangée de sièges, où il est passé de 90 à 94 cm, l’une des dimensions d’habitabilité les plus larges de cette classe.

Soute à bagages (toujours) parmi les plus grandes

C’était même la croissance la plus significative, puisque le volume du coffre à bagages augmentait peu: six litres, 611 au total, avec les sièges arrière en position normale et 1642 litres en rabattant le dossier (22 litres de plus qu’avant), ce qui ne manque pas de positionner ce fourgon dans le Top 5 des plus larges du segment.

Le coffre à bagages est équipé de crochets pour sécuriser les sacs, les anneaux de fixation et l’éclairage. Sur le côté droit, il peut y avoir une prise 12 V et une prise 230 V en option, ainsi que la commande du crochet de remorquage avec extension et rétraction électriques.

Si les deux mains de l’utilisateur sont occupées à tenir des achats ou des bagages, la porte arrière, à commande électrique en option, peut être ouverte en passant un pied dans la zone sous et derrière le pare-chocs arrière, comme cela est de plus en plus courant dans fourgonnettes et SUV.

En plus, c’est une Golf

Le tableau de bord est en tout similaire à la nouvelle Golf cinq portes, ce qui signifie qu’il se trouve dans un environnement très digitalisé et connecté, comme c’est la norme de nos jours.

Il en va de même pour les équipements d’assistance à la conduite et la gamme de moteurs, qui sont déjà disponibles dans le premier élément de la huitième génération de la voiture la plus vendue en Europe.

Variante de golf au France

Le premier à arriver au France sera le 2.0 TDI de 116 ch, que la marque allemande tente de positionner au niveau du 1.6 TDI de puissance similaire qui était vendu dans la génération précédente – soit de l’ordre de 32000 euros -, dans lequel La Golf Variant s’est vendue presque autant que la Golf à cinq portes (au cours de la dernière année complète des deux modèles, 2019, 46% des clients ont préféré la fourgonnette).

Pour avoir une idée des prix de la gamme, dans la génération précédente le fourgon coûtait environ 1600 euros de plus que la voiture et ce différentiel ne devrait pas subir une augmentation significative.

Comme dans la Golf VII (depuis 2015), il y aura sur plusieurs marchés internationaux, un van aux «airs» de SUV et aussi quelques compétences, appelé Alltrack – mais pas au France, une absence qui restera dans cette nouvelle génération.

Volkswagen Golf Variant Alltrack

Il a quatre roues motrices de série, une garde au sol plus élevée et des touches esthétiques du monde entier, principalement visibles sur les pare-chocs, des protections en plastique dans la partie inférieure du corps et des détails intérieurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂