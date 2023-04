Quand a lieu la prévente et combien coûtent les billets pour la tournée de Luis Miguel ?

Musique

On sait déjà à quelles dates se produira Luis Miguel, mais à quoi ressemblera la prévente des billets ? Nous vous disons ce qui est connu.

©GettyQuand a lieu la prévente et combien coûtent les billets pour la tournée de Luis Miguel ?

Cette semaine est venue l’une des annonces les plus attendues dans toute l’Amérique latine : Luis Miguel est de retour avec une nouvelle tournée internationale courant 2023. Par le biais de ses réseaux sociaux, Sol de México a annoncé les dates de ses présentations dans divers pays et a suscité l’euphorie de ses fans dans toute la région, puisqu’avant la pandémie du Covid-19 qui n’était pas vu en direct.

Pendant ce temps, le chanteur, qui vient d’avoir 53 ans, est resté à l’écart du public, tandis que ses followers appréciaient sa série sur le service de streaming. Netflix, qui couvrit une grande partie de sa vie et révéla de grands mystères autour de la disparition de sa mère et de la relation avec son père, Luisito Rey. Maintenant, il sera de retour de la meilleure façon que le monde le connaisse et il le sera bientôt.

À son anniversaire, Luis Miguel a annoncé sa nouvelle tournée dans différentes villes de États Unismais aussi en Amérique Latine : il sera présenté en Argentine les 3, 4 et 6 août, alors qu’à le Chili Ce sera les 21, 22 et 25 août. Quant à Mexiquese déroulera dans les lieux suivants : Mexico (21, 22 et 24 novembre), Querétaro (30 novembre), Aguascalientes (2 décembre), San Luis Potosí (4 décembre), León (6 décembre), Oaxaca (10 décembre) , Veracruz (12 décembre), Morelia (15 décembre) et Guadalajara (17 décembre).

+Comment acheter des billets pour la tournée Luis Miguel 2023

Avec la grande annonce, des nouvelles sur les billets pour la tournée de Luis Miguel, mais jusqu’à présent, le moyen d’acheter les billets n’a pas été divulgué. À moins de quatre mois du premier spectacle, ils communiqueront sûrement dans les prochaines semaines le mode d’achat des billets, leur support et les prix correspondants.

Comme le confirme son environnement le plus proche, Luis Miguel Il répète dur pour ces présentations, après une légère grippe qu’il a récemment eue. Il vit actuellement en Espagne avec sa nouvelle compagne, Paloma Cuevas, qui est aussi la marraine d’un de ses enfants.

