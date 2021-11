Diana Gabaldón a dévoilé les détails du futur d’Outlander : combien de saisons prévoyez-vous ?

Starz

Diana Gabaldón est l’auteur original de l’étranger et l’avenir de la série est entre vos mains et votre imagination. L’auteur est donc celui qui en sait le plus sur ce qui va arriver : Starz fera-t-il plus de sept saisons ? C’est la vérité.

Le 6 mars, les fans de l’étranger ils ont un emploi du temps chargé. En effet, après plusieurs mois d’attente et d’anxiété, la sixième saison va enfin arriver. Et bien qu’il ne soit pas encore disponible sur les plateformes numériques, ceux qui ont accès à Starz pourront déjà en profiter. A cette occasion, la série se concentrera sur les conséquences de la fin tragique qu’a eu Claire (Caitriona Balfe) dans la cinquième édition et, en plus, sur l’approche d’une guerre qui pourrait détruire le Fraser’s Ridge.

Pour sa part, dans la prochaine saison de l’étrangerAlors que Jamie (Sam Heughan) fait face à une crise conjugale, il doit également faire son devoir en menant une guerre en sachant qu’il est du mauvais côté. Cependant, il convient de noter que le sixième volet de la série ne sera pas le dernier. Bien que oui, ce sera le plus court, la production a déjà annoncé qu’il y a Fraser depuis un moment puisque 2022 prochain ils commenceront à tourner la septième édition.

Cependant, il faut se rappeler que l’étranger Il est basé sur les romans de Diana Gabaldón qui a non seulement écrit sept livres, mais en 2014, lorsque la série est sortie, elle a lancé le huitième et le 23 novembre, elle a publié le neuvième de la saga. A tel point que l’histoire du Fraser a un long chemin devant elle, même si l’on ignore encore si la production Starz sera renouvelée pour se poursuivre sur le petit écran.

Mais, quand il s’agit de romans écrits, Gabaldon a déjà annoncé l’avenir de Jamie, Claire et tous les membres de cette fiction à succès. D’après ce qu’il a dit dans une interview, son idée est de terminer avec un dixième volume se déroulant en Écosse dans les années 1800, en tenant compte du fait que le neuvième, récemment sorti, se termine en 1779. Bien sûr, l’intrigue est toujours un mystère, mais il y a quelque chose c’est sûr, ça finira par une fin heureuse.

« Le dernier livre aura une fin heureuse, même si j’espère toujours qu’il laissera les lecteurs dans un torrent de larmes.annonça Diane. On ne sait toujours pas quelle sera son idée pour la fin de l’histoire, mais la vérité est que dans le neuvième, Roger et Brianna prennent plus d’importance que Jamie et Claire. Se pourrait-il que les chefs des Fraser meurent et que ce soient leur fille et leur gendre qui prennent la place des chefs ? Cela reste à voir.

