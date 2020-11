Marion Bailey Mari: Qui est Mike Leigh?

Le 15 novembre 2020, Netflix a publié la quatrième saison de La Couronne.

Personne ne peut arrêter de parler de Marion Bailey dans son rôle de reine Elizabeth. la reine mère.

Marion Bailey a également un partenaire cinéaste célèbre.

Qui est le mari de Marion Bailey, Mike Leigh?

Mike Leigh est un célèbre réalisateur qui a réalisé plus de vingt films.

Il est surtout connu pour avoir réalisé Secrets & Lies, Happy-Go-Lucky, Another Year, Naked, En attendant, Four Days in July, High Hopes, The Short & Curlies, Life Is Sweet, A Sense of History, All For Nothing, et Vera Drake.

Il a également travaillé comme écrivain sur un total de vingt-deux pièces de théâtre.

Il a écrit Filles de carrière, Secrets et mensonges, Sens dessus dessous, Nu, La vie est douce, Un saut en courant, Peterloo, Théâtre de télévision, Haute espoirs, et Quatre jours en juillet. Il a joué en tant qu’acteur dans Bienvenue à Hollywood, Reine: Made in Heaven, Paul McCartney: le motard comme une icône, Deux pieds gauches, Maigret, et Ouest 11.

Quel âge a Mike Leigh?

Mike Leigh est né le 20 février 1943, ce qui fait de lui un Poissons.

Actuellement, il a 77 ans. Il est né à Salford, Greater Machester, Angleterre.

Mike Leigh a remporté plusieurs prix.

Mike Leigh a reçu un prix Officier de l’Ordre de l’Empire britannique dans la Queen’s Honours List de 1993 pour son travail de cinéaste.

Son jeu, Fête d’Abigail, a été nominé pour un Laurence Oliveir Theatre Award 2003 pour le meilleur renouveau de 2002.

Il a également été nommé Fellow du British Film Institute en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la culture cinématographique et télévisuelle.

Marion Bailey n’est pas la première femme avec qui il a été.

Avant Bailey, Leigh a noué le nœud avec Alison Steadman, un acteur anglais primé.

Les deux se sont mariés en 1973 et ont divorcé en 2001.

Ensemble, ils ont deux fils Toby et Leo Leigh. Toby Leigh est né le 3 février 1978 et Leo est né le 15 août 1981.

Il a sa propre société de production.

Le nom de sa société de production est Thin Man Films. En 1989, Leigh et Simon Channing Williams l’ont co-fondé.

Mike Leigh se fiche de ce que quiconque pense de lui.

« Depuis longtemps, j’ai cessé de m’inquiéter de la façon dont je suis représenté dans la presse, car finalement ce n’est pas si important. Tous ceux qui me connaissent savent que je fais ce que je fais avec la plus grande intégrité », a-t-il déclaré.

Mike Leigh et Marion Bailey ne sont pas mariés, mais ce sont des collaborateurs.

Il y a peu d’informations sur les raisons pour lesquelles les deux ne se sont pas liés.

Mais ces deux tourtereaux ont travaillé ensemble sur une variété de films, parmi lesquels Entre temps, Tout ou rien, et Vera Drake.

