Mini review : KeyWe (PS5) – Deux Birdbrains valent mieux qu’un dans un titre coopératif excentrique

KeyWe a à peu près autant de prémisse pour un jeu que nous n’en avons jamais entendu, mais d’une manière ou d’une autre, ce jeu coopératif sur la gestion d’un service postal en tant que paire de kiwis le fait fonctionner. Deux joueurs contrôlent Jeff et Debra, les nouvelles recrues de la station de téléposte de Bungalow Basin qui se trouvent également être les oiseaux incapables de voler natifs de la Nouvelle-Zélande. C’est avec des sauts, des coups de bec et des cris que vous traiterez rapidement les messages à travers de nombreuses étapes chronométrées et mini-jeux.

C’est une idée idiote, mais il y a beaucoup de plaisir coopératif loufoque à avoir ici, en ligne (avec un ami – il ne semble pas y avoir de jumelage) ou sur le canapé. Au début, les objectifs peuvent sembler déroutants ou compliqués, mais chaque niveau s’avère assez simple. Les principales étapes vous permettent de taper des messages secrets une clé à la fois, de mettre les bons codes postaux et étiquettes sur les colis et de trier le courrier entrant et sortant via des tapis roulants. C’est un peu fou, et les commandes peuvent très occasionnellement être un peu incertaines, mais c’est présenté avec humour et charme.

Vous êtes récompensé pour avoir battu les temps cibles avec des tampons, qui peuvent être dépensés en articles cosmétiques pour vos kiwis. Ces articles ne font rien pour le jeu, mais si l’idée d’habiller un oiseau avec un chapeau haut de forme, un sac à dos surdimensionné et des lunettes de soleil d’aviateur sonne bien, vous aimerez probablement cela. Les mini-jeux peuvent offrir plus de timbres avec des heures supplémentaires, et vous faire jouer des instruments au rythme, monter des casoars de livraison autour d’une piste et boucher les trous dans le réservoir d’eau de la pieuvre post-tri de Zoey.

KeyWe est peut-être une courte expérience coopérative, et ne pousse certainement pas la PS5 à quelque titre que ce soit, mais elle vous séduira par son style mignon et irrévérencieux. Les niveaux deviennent de plus en plus difficiles, et c’est amusant de s’efforcer d’obtenir ces temps de classement en or (et de trouver des objets de collection cachés) avec un ami. Si vous aimez les jeux comme Overcooked, prenez celui-ci sous votre aile.