L’acteur de C-3PO Anthony Daniels ne prendra jamais sa retraite de Star Wars

Nous n’avons pas vu, ou du moins entendu, le dernier d’Anthony Daniels en tant que C-3PO. L’acteur joue le rôle depuis Guerres des étoiles a fait ses débuts dans le paysage de la culture pop en 1977. L’expert en relations homme / cyborg est depuis lors un incontournable de la franchise. Et Daniels n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Ni maintenant, ni jamais.

Même si La montée de Skywalker a terminé la trilogie suite l’année dernière, il y a encore beaucoup de Guerres des étoiles continue. Le LEGO Star Wars Holiday Special est sur le point de sortir sur Disney +, qui aura à nouveau Anthony Daniels exprimant le droïde emblématique. Il est également prévu que Daniels reprenne le rôle dans le jeu vidéo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga qui devrait arriver l’année prochaine. Interrogé récemment dans une interview sur le retrait du rôle de C-3PO, Daniels avait ceci à dire.

« Non, je ne prendrai jamais ma retraite. Ils vont devoir me jeter à la porte … La vie n’est pas finie, les films peuvent passer au second plan pour 3PO, pendant très très longtemps, je pense. Mais il y a toutes sortes d’autres médias, en particulier maintenant avec les formats numériques, dont je suis si heureux, reconnaissant et fier de faire partie. «

S’il est vrai que Disney prend une longue pause avec la franchise sur grand écran, il y a une tonne de Guerres des étoiles contenu qui descend dans le pipeline. Par conséquent, il existe de nombreuses possibilités pour Lucasfilm d’utiliser C-3PO. À part Le mandalorien, qui est au milieu de la saison 2 et se prépare pour la saison 3, plusieurs autres émissions en direct sont en préparation pour Disney +, telles que la série Obi-Wan Kenobi et le Rogue One prequel. Il y a aussi La guerre des clones retombées, Le mauvais lot.

Anthony Daniels est apparu dans presque toutes les actions en direct Guerres des étoiles film comme C-3PO dans une certaine capacité. Lui et R2-D2 ont fait une brève apparition dans Rogue One et ont fait partie de chaque entrée de la saga Skywalker. Le seul film d’action en direct dans lequel Daniels n’a pas joué était Solo. En dehors de cela, l’acteur a également prêté sa voix aux deux La guerre des clones et Rebelles spectacles animés. Il n’y a probablement pas d’autres artistes qui peuvent dire qu’ils sont tissés dans le tissu de Guerres des étoiles tout à fait comme Daniels.

La question de savoir si nous verrons ou non C-3PO en action réelle est une toute autre question. Il n’y a aucune indication qu’il apparaîtra dans l’un des spectacles dans les œuvres actuellement. Quant à un autre film, Disney a un mystère sans titre Guerres des étoiles le film devrait sortir en décembre 2023, et d’autres entrées devraient suivre en décembre 2025 et décembre 2027. On ne sait presque rien de l’un d’entre eux, sauf que Taika Waititi (Thor: Ragnarok) est à bord pour co-écrire et en diriger un. Mais s’il y a une place pour C-3PO, Anthony Daniels se fera un plaisir de répondre à l’appel. Cette nouvelle nous parvient via CinemaBlend.

