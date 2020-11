6 groupes K-Pop qui ont eu plus de succès que prévu, selon les fans

Les choses peuvent être incroyablement compétitives dans le monde de la K-Pop, et souvent, le succès d’un artiste (ou son absence) peut être déterminé par un seul événement ou une seule chanson. Les 6 groupes suivants, choisis par les fans sur Reddit, tous avaient beaucoup de choses contre eux lorsqu’ils ont fait leurs débuts, et ils auraient pu facilement se dissoudre si les choses s’étaient déroulées différemment. Cependant, tous ces artistes de K-Pop ont réussi à surmonter leurs défis et à devenir très réussis à la fin!

1. BTS

Cela peut être difficile à croire, compte tenu de leur énorme succès maintenant, mais BTS a vraiment eu du mal au début de sa carrière. Leur première chanson, «No More Dream», n’a pas fait beaucoup de bruit dans l’industrie de la K-Pop, et leurs premières chansons après sa sortie n’ont pas non plus attiré beaucoup d’attention.

Venant d’une petite entreprise assez inconnue sans beaucoup de financement, BTS aurait pu facilement se dissoudre avant de devenir populaire. En fait, ils l’ont presque fait! Avec la sortie de «I Need U», le groupe prévoyait de se séparer si la chanson ne fonctionnait pas bien.

Cependant, «I Need U» leur a valu leur première victoire dans une émission musicale, et c’est là que leur succès a commencé. Leur popularité a continué de croître à partir de là, et maintenant, bien sûr, ils sont le groupe K-Pop le plus connu au monde! Pas mal pour un groupe de sept talents d’une petite entreprise presque en faillite.

2. AMI

Encore une fois, il peut être difficile de croire cela maintenant, mais GFRIEND était également sur le point de se dissoudre à un moment donné. Ils n’ont pas été complètement ignorés lors de leurs débuts, mais ils n’ont pas non plus décollé. À un moment donné, ils avaient en fait si peu de financement que le PDG de leur entreprise a dû vendre leur maison pour s’en sortir.

Dans une sorte de tournure étrange des événements, c’était en fait une performance malheureuse qui les a d’abord attirés plus l’attention du public. Lors d’une représentation de «Me Gustas Tu», la scène sur laquelle ils se produisaient était extrêmement humide et glissante à cause de la pluie, et plusieurs des membres ont fini par tomber plusieurs fois pendant la représentation.

Cependant, leur détermination et leur dévouement à continuer la performance leur ont apporté de nouveaux fans alors que la vidéo est devenue virale. L’année suivante, ils ont remporté leur premier prix de spectacle musical pour «Rough», et ont fini par remporter 14 prix au total pour la chanson! Maintenant, bien sûr, ils se débrouillent très bien pour eux-mêmes.

3. ATEEZ

Bien qu’ATEEZ ne soit toujours pas un groupe énorme, ils ont connu un grand succès au cours des deux années où ils sont actifs depuis leurs débuts. Cependant, leur succès futur n’était pas évident au début.

Ils ont fait leurs débuts sous Divertissement KQ, qui était relativement inconnue à l’époque. Il est souvent difficile pour un artiste d’une petite entreprise inconnue de réussir, donc ATEEZ a eu une montée difficile depuis le début. Leur premier album qui est sorti n’a pas non plus fait beaucoup de ventes, ce qui était probablement très décourageant.

Cependant, leur popularité grandissait lentement, surtout auprès des fans internationaux, et ils ont remporté leur première victoire en moins d’un an avec «Wave». Ils ont été très appréciés pour leurs talents d’interprète et leur dernier album de retour, ZÉRO: FIÈVRE Pt.1, a réalisé environ 400 000 ventes! Les fans s’attendent à ce que leur succès continue de croître à l’avenir.

4. (G) I-DLE

Au moment où (G) I-DLE a fait ses débuts sous Divertissement Cube, l’entreprise manquait d’argent pour promouvoir CLC et PENTAGONE, et donc leurs débuts, «LATATA», étaient relativement peu coûteux. C’était un peu risqué et leur premier album a fait très peu de ventes la première semaine.

Cependant, une fois que le groupe a commencé à promouvoir «LATATA» dans des émissions musicales, il a rapidement attiré l’attention. Merci à leurs grandes capacités de performance ainsi que la popularité qui Soyeon avait reçu en tant que stagiaire, ils sont rapidement devenus l’un des groupes leaders de la 4ème génération de K-Pop.

Ils ont pu trouver un créneau assez solide pour eux-mêmes et sont devenus encore plus reconnus après leur performance épique sur Queendom!

5. DIX-SEPT

Similaire à (G) I-DLE, société de SEVENTEEN, Pledis Entertainment, était faible sur le financement et en fait presque en faillite quand ils ont fait leurs débuts. Les membres n’ont donc pas pu avoir beaucoup de formation avant de faire leurs débuts, ce qui a finalement bien fonctionné pour eux à long terme puisqu’ils sont maintenant connus pour être si fortement autoproduits et autogérés.

Malgré les choses qui ont fonctionné contre eux, leurs débuts, bien que retardés pendant un certain temps, ont été plutôt bien accueillis. «Adore U» était assez unique à l’époque qu’il est apparu qu’il se démarquait parmi les autres chansons de groupe de garçons contre lesquelles ils faisaient la promotion.

Contrairement à certains groupes, SEVENTEEN est devenu plus populaire au fil du temps, bien qu’ils aient eu des succès immédiatement plus populaires tels que «Very Nice» et «Don’t Wanna Cry». Ils sont maintenant réputés pour être l’un des groupes les plus synchronisés (sinon le plus) de l’industrie, et leur statut en tant qu’équipe auto-productrice est définitivement très apprécié!

6. Génération de filles

Croyez-le ou non, le «groupe de filles de la nation» de la deuxième génération de K-Pop n’a pas commencé comme tel. En fait, ils ont reçu beaucoup de haine du public avant même de faire leurs débuts. Il y a beaucoup de rumeurs sur la raison de cela, bien qu’il ne semble pas y avoir de véritable conclusion solide quant à la raison.

Seulement un an après leurs débuts, Génération de filles ont participé à un concert multi-groupes appelé Dream Concert en 2008, et ils ont été terriblement traités par les fans. C’est à ce moment-là que le tristement célèbre «océan noir» s’est produit – quand auparavant, le stade était plein de lumière des bâtons lumineux des fans pour d’autres performances, la plupart du stade est devenu noir alors que les fans les désactivaient pour montrer leur aversion pour Génération de filles.

Heureusement, malgré cet incident décourageant, l’année suivante a été lorsque le groupe de filles a sorti « Gee », qui a explosé en popularité parmi les fans de K-Pop. Là où auparavant, elles avaient été méprisées, elles sont maintenant arrivées au sommet de la deuxième génération de K-Pop pour devenir l’un des groupes de filles les plus réussis de tous les temps!