La saison 6 de Peaky Blinders est "Sombre comme F," Dit Cillian Murphy

Cillian Murphy a offert un aperçu intrigant de la sixième et dernière saison à venir de Peaky Blinders, le décrivant comme « sombre comme f — k. » Ce qui ressemble franchement exactement à ce que Peaky Blinders l’envoi doit être. S’adressant à Esquire, Murphy n’a pas le droit de révéler grand-chose d’autre sur la sixième saison (sans doute sur ordre des Peaky Blinders). L’acteur a continué à taquiner l’arc continu de Tommy Shelby, laissant un point d’interrogation quant à savoir si le chef de gang trouvera la rédemption à la fin de la série.

« Je pense que c’est ce que visait Steve, avec beaucoup de mauvais virages en cours de route. Mais je ne sais pas. Je laisse cela au tribunal de l’opinion publique. Je ne sais pas s’il a été racheté.

Alors que le sort de Tommy reste inconnu, la description de Peaky Blinders La saison 6 aussi « sombre que f–k » ne pourrait pas être plus claire. Jusqu’à présent, la série a été saluée pour sa description sombre et granuleuse des activités des Peaky Blinders et du monde dans lequel ils habitent, et les fans seront sans aucun doute extrêmement ravis d’apprendre que les choses vont devenir encore plus sombres.

FILM VIDÉO DU JOUR

C’est cette représentation qui a laissé Cillian Murphy quelque peu perplexe quant à la raison pour laquelle le public voudrait passer du temps avec des individus aussi méchants que Tommy Shelby et sa famille. « La dualité est ce qui m’intéresse, cette chose de: comment diable peut-il être un père si sensible et bon mais commettre cet acte odieux? » dit l’acteur. « Les gens sont prêts à passer énormément de temps avec des personnages qui, si quelqu’un vous les décrivait dans la vie de tous les jours, vous diriez : ‘Éloignez cette personne de moi.’ Est-ce qu’il n’y a qu’à la télévision que ça existe ?

La saison 6 de Peaky Blinders abordera la Seconde Guerre mondiale





Studios de la BBC

Le créateur Steven Knight a récemment taquiné certains des thèmes et des événements du monde réel qui seront traités dans Peaky Blinders Saison 6, révélant que l’histoire couvrira l’intégralité de la Seconde Guerre mondiale. « C’était toujours la Grande-Bretagne entre les guerres – comment la leçon d’une guerre n’a pas été apprise et a été répétée. C’est aussi la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin de celle-ci, il n’y a plus vraiment d’empire. Mais j’ai… révisé la portée de ce que c’est. Il ira maintenant dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Parce que je pense juste que l’énergie qui existe dans le monde pour cela, je veux que ça continue, et je veux voir comment cela peut progresser au-delà de cela.

Avec Cillian Murphy dans Tommy Shelby, Paul Anderson dans Arthur Shelby Jr., Tom Hardy dans Alfie Solomons, Finn Cole dans Michael Gray, Anya Taylor-Joy dans Gina Gray, Sam Claflin dans Oswald Mosley et Stephen Graham, Peaky Blinders la saison 6 devrait sortir plus tard cette année. Bien que la sixième saison ait été confirmée comme étant la dernière saison, Peaky Blinders continuera sous forme de long métrage, Steven Knight déclarant qu’ils espèrent commencer le tournage du film Peaky Blinders en 2023. Peaky Blinders des retombées devraient également suivre.





Le créateur de Peaky Blinders annonce que la production du film commencera en 2023 Steven Knight a déclaré que le film Peaky Blinders commencera sa production dans 18 mois, tandis que la sixième et dernière saison de la série arrivera au début de l’année prochaine.

Lire la suite





A propos de l’auteur