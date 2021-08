Margot Robbie se lance dans son premier film de Wes Anderson

Margot Robbie est le nouveau membre du club dans le prochain film de Wes Anderson, après Tom Hanks dans la liste des premières collaborations. Les joueurs réguliers d’Anderson Tilda Swinton, Bill Murray et Adrien Brody ont déjà été choisis. L’intrigue est, comme d’habitude, secrète, mais la rumeur dit qu’elle aura un second rôle.

Actuellement, vous pouvez voir Margot Robbie comme Harley Quinn dans La brigade suicide où les super-vilains Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker et une collection d’arnaqueurs à la prison de Belle Reve rejoignent la Task Force X super secrète et super louche alors qu’ils sont déposés sur l’île éloignée et imprégnée d’ennemis de Corto Maltese. Le film s’est ouvert aux critiques élogieuses des fans et a été tué au box-office.

Margot Robbie tourne actuellement Babylon de Damien Chazelle, qui la réunit avec elle Il était une fois à Hollywood co-vedette Brad Pitt, qui se déroule à Hollywood au moment changeant où l’industrie du cinéma est passée du cinéma muet au cinéma parlant. Elle est rejointe par le casting de rêve Olivia Wilde (réalisatrice de Booksmart), Toby Maguire (Homme araignée), Spike Jonze (directeur de Être John Malkovich), Diego Calva (Te prometo anarquía), Jovan Adepo (Suzerain), Li Jun Li (Sexe/Vie), Katherine Waterston (bêtes fantastiques et où les trouver), Max Minghella (Le conte de la servante), Puce (Bébé Conducteur), Tissage de Samara (Prêt ou pas), Rory Scovel (Je me sens belle), Lukas Haas (Début), Eric Roberts (Les consommables), PJ Byrne (le loup de Wall Street) et Damon Gupton (Coup de fouet).

Elle vient de terminer le tournage du projet sans titre David O. Russell avec Christian Bale, Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock et Anya Taylor-Joy.La femme est une machine. La prochaine étape de sa liste de projets est la réalisation de Greta Gerwig Barbie, que Gerwig a co-écrit avec Noah Baumbach. Interrogée sur le projet, Robbie répond, Barbie « est livrée avec beaucoup de bagages ! Et beaucoup de connexions nostalgiques. Mais avec cela viennent de nombreuses façons passionnantes de l’attaquer », a-t-elle expliqué. « Les gens entendent généralement ‘Barbie’ et pensent ‘Je sais ce que ce film va être’, puis ils entendent que Greta Gerwig l’écrit et le réalise, et ils se disent ‘Oh, eh bien, peut-être que je ne le fais pas’ c…' »

Ça va être intéressant de voir ce que fait Anderson avec ces nouvelles couleurs sur sa palette d’acteur. Il a récemment invité de nouveaux visages pour ses projets, y compris son prochain film La dépêche française. Les nouveaux venus dans son monde incluent Elizabeth Moss, Timothée Chalamet, Christoph Waltz, Benicio Del Toro et Saoirse Ronan. Ils seront rejoints par les favoris familiers d’Anderson Owen Wilson, Tilda Swindon, Willem Dafoe, Frances McDormand, Bill Murray, Edward Norton, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Anjelica Huston et Bob Balaban.

Le film a été décrit comme « une lettre d’amour aux journalistes se déroulant dans un avant-poste d’un journal américain dans une ville française fictive du XXe siècle », centrée sur trois histoires. Il donne vie à un recueil de contes publiés dans le magazine éponyme La dépêche française, basé dans la ville française fictive d’Ennui-sur-Blasé. On dit que le film est inspiré par l’amour d’Anderson pour « The New Yorker », et certains personnages et événements du film sont basés sur des équivalents réels du magazine.La dépêche française sortira en salles le 22 octobre 2021. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois dans The Hollywood Reporter.