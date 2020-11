Personne ne peut arrêter de parler de la récente victoire de Joe Biden aux élections de 2020 ou des États qui sont passés du rouge au bleu.

Une autre chose dont les gens ne peuvent s’empêcher de parler est la petite-fille illégitime du président élu, Navy Joan.

Il y a deux ans, Hunter Biden a été impliqué dans un scandale de grossesse et traduit en justice par Lunden Alexis Roberts (la mère de Navy).

Hunter Biden a payé à Roberts 2,5 millions de dollars dans une affaire de règlement.

Apparemment, la petite-fille illégitime de Joe Biden (qu’il n’a jamais rencontrée) ne bénéficie d’aucune protection spéciale des forces de l’ordre ou des services secrets malgré les demandes urgentes de sa mère.

Qui est la petite-fille illégitime de Joe Biden, Navy Joan?

Navy Joan Roberts est l’enfant d’amour présumé de Hunter Biden et Lunden Alexis Roberts.

Elle est née en août 2018 et a actuellement deux ans. Navy Joan vit avec sa mère dans l’Arkansas.

Initialement, Biden a nié que Navy Joans était sa progéniture et a passé un test ADN pour confirmer. Le tribunal, cependant, a statué que l’enfant était en effet une descendance de Biden après tout.

Qui est la maman de Navy Joan?

Lunden Alexis Roberts est la fière maman de Navy Joans. Actuellement, elle a 29 ans.

Elle a travaillé comme strip-teaseuse au Mpire Club à Washington DC

Son nom de strip-teaseuse était Dallas.

Comment Hunter Biden et Lunden Roberts se sont-ils rencontrés?

Apparemment, Hunter Biden et Lunden Roberts se sont rencontrés alors qu’elle travaillait comme strip-teaseuse au Mpire Club.

Des sources anonymes ont affirmé qu’il était «bien connu» et un habitué du club de strip-tease.

Les deux se sont réunis après la rupture de Hunter avec Hallie Biden, son ancienne belle-sœur – une toute autre controverse sur Hunter Biden, parmi tant d’autres.

Hunter Biden paie-t-il une pension alimentaire pour sa fille illégitime?

Au début, Hunter a nié que Navy Joans était son enfant. Mais les tests de paternité suggéraient le contraire.

Cependant, des documents judiciaires suggèrent qu’il paie une somme mensuelle de pension alimentaire pour enfants et d’assurance maladie à compter du 1er avril 2020 – près de deux ans après la naissance de Navy Joan.

Les documents judiciaires font référence à Navy Joan sous le nom de Baby Doe.

Les enfants de Hunter Biden – combien en ont en plus de Navy Joan?

En plus de Baby Doe AKA Navy Joan, Hunter Biden a un total de quatre enfants.

Hunter Biden a trois enfants avec son ex-femme Kathleen Buhle. Aucun d’entre eux n’est cependant un bébé.

Naomi, sa fille aînée a 27 ans; Finnegan Biden a 20 ans et Maisy Biden a 19 ans.

En 2019, Hunter Biden a noué le nœud avec Melissa Cohen, qui a donné naissance à leur bébé en mars, près du début de la pandémie.

Despire Hunter prétend qu’il est «fauché», sa valeur nette serait de 9 millions de dollars.

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.