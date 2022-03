Starfield laissera les joueurs avoir leur propre histoire

le développeur Béthesda vient de poster une nouvelle vidéo de »Champ d’étoiles »le jeu vidéo qui est actuellement en production et arrivera exclusivement pour Xbox série X|S et pc. Dans la vidéo, nous pouvons voir les grandes caractéristiques du design » Starfield », permettant au joueur de se déplacer librement dans le monde et de créer sa propre histoire, rejoignant différentes factions disponibles dans tout l’univers spatial que cette nouvelle aventure offrira.

Todd Howard avec l’équipe de designers Emil Pagliarulo, Will Shen et Istvan Pely, encourage les joueurs à explorer toutes les possibilités qu’offre »Starfield », garantissant une expérience de jeu de rôle totalement immersive. « Plus nous pouvons vous mettre dans la situation où vous allez décider, c’est ce qui fait des jeux vidéo la meilleure forme de divertissement qu’ils soient », déclare Howard.

Les fans de Bethesda à la recherche d’un jeu comprenant de nombreuses personnalisations approfondies des personnages pourront le trouver dans ce titre. « Nous avons toujours permis au joueur de créer des personnages vraiment uniques et intéressants », a déclaré Pely.

« Starfield s’est définitivement amélioré. La technologie est basée sur la numérisation de modèles du monde réel, similaire à la photogrammétrie que nous faisons pour nos paysages. Nous appliquons également la même chose à nos personnages », a-t-il poursuivi.

Dans la vidéo, ils nous montrent également ce qui semble être un robot qui nous accompagnera tout au long de l’aventure. Nous saluant avec »Bonjour, Capitaine. Comment puis-je être utile ? », ce nouveau robot bipède pourrait devenir le premier personnage confirmé du jeu.

» Starfield » est le dernier jeu en développement de Bethesda, et il servira de première propriété intellectuelle originale en deux décennies. Les joueurs uniront leurs forces pour travailler sur un organisation connue sous le nom de Constellationun groupe de voyage spatial dédié à l’exploration de la galaxie et à l’élargissement des horizons de l’humanité.

Au-delà de Scientifiques inspirés de la NASAles joueurs pourront rejoindre une grande variété de différentes factions intergalactiques, y compris Les United Colonies, le Freestar Collective et même la Crimson Fleetun gang de pirates de l’espace en expansion lente.

En termes d’échelle, les fans peuvent s’attendre à ce que Starfield soit le plus grand projet de Bethesda à ce jour. Howard a précédemment mentionné que le jeu comprend un script contenant plus de 150 000 lignes de dialogue. En comparaison, le script de « Fallout 4 » comportait 111 000 lignes.

»Starfield » devrait sortir le 11 novembre 2022et sera disponible pour Xbox Series X|S et PC.