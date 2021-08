Y a-t-il de la trahison ? : le nouveau projet de Tom Holland avec un amour qui n’est pas Zendaya

Ces dernières années, la renommée de Tom Holland il a grandi de plus en plus. Son passage chez Marvel à jouer le jeune et apparemment dernier Spiderman l’a lancé dans le monde comme l’un des Peter Parker les plus aimés. C’est pourquoi ton dernier film avec le costume rouge, Spiderman : pas de chemin à la maison est devenu l’un des plus attendus de la phase 4 du MCU.

Cependant, l’attente pour ce film a augmenté lorsque, il y a moins de deux mois, Page Six a confirmé que Tom Holland et sa co-star, Zendaya, étaient en couple. Le portail a découvert les acteurs quittant sa maison puis s’embrassant en attendant un feu tricolore dans les rues de Los Angeles. A tel point que cette nouvelle a rendu fou des milliers de fans qui attendaient de les voir ensemble depuis 2016.

Cependant, malgré le fait que leur relation soit plus que confirmée, puisqu’ils ont ensuite été vus à différentes dates, il semble maintenant que Holland ait trahi son grand amour. À une certaine occasion, l’interprète d’origine britannique est venu avouer que Zendaya a toujours été son célèbre coup de cœur, mais maintenant tout a changé.

C’est qu’en plus de Zendaya et de sa famille, Tom a un autre amour très profond pour son chien, Tessa. Ce Bull Terrier qui est entré dans la vie de l’artiste pour tout changer est déjà bien connu de ses fans puisqu’il l’accompagne habituellement à différents événements. Même si, cette fois, c’est allé beaucoup plus loin car ils viennent de lancer un projet ensemble !

Tom Holland et Tessa. Photo : (@tomholland2013)



Il s’agit du « Collier pour chiens Bros Trust”, Quelques colliers pour chiens que Holland a lancé à travers La confiance des frères, l’association de solidarité qu’il a formée avec sa famille. D’après ce qu’il a annoncé dans sa publication Instagram, les bénéfices de ce projet iront directement au Kenya pour collaborer avec les enfants qui en ont le moins.

Dans la vidéo qu’elle a publiée, en plus d’annoncer les objectifs solidaires de sa nouvelle campagne, Tessa est la protagoniste principale. On le voit non seulement jouer, mais aussi apprécier la nourriture et le confort de son collier qui, comme le rapporte Tom Holland, il existe en différentes couleurs.