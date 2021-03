Huawei Watch Fit obtient une mise à niveau de conception avec l’édition élégante

De plus en plus de fabricants de smartwatch optent pour une apparence plus élégante pour leurs modèles. Il en va de même pour Huawei, qui a donné à sa Huawei Watch Fit une petite mise à niveau de conception.

Le nouveau modèle s’appelle Huawei Watch Fit Elegant Edition. Le bracelet en silicone et le boîtier en plastique mat cèdent la place à un bracelet en fluoroélastomère (un type de caoutchouc synthétique) et à un boîtier de montre en métal.

Huawei Watch Fit Elegant Edition avec un look de meilleure qualité

Tel que rapporté par Gadgets et Wearables, les premiers rapports de l’Elégante Edition remontent à la fin du mois de décembre 2020. Cependant, rien ne change dans les spécifications de la smartwatch Huawei. Ils restent identiques à ceux de la Huawei Watch Fit, sortie en août 2020. Seule l’apparence est plus noble et de meilleure qualité.

Cependant, cela a des effets marginaux sur le poids: au lieu des 21 grammes précédents, la Huawei Watch Fit Elegant Edition devrait peser 27 grammes. Cela reste donc un poids léger.

Prix ​​et sortie encore inconnus

Il n’y a pas encore de date précise à laquelle sortira la Huawei Watch Fit Elegant Edition. Selon Gadgets and Wearables, il coûtera 999 yuans chinois, soit l’équivalent d’environ 130 euros, soit environ 30 euros de plus que le modèle déjà disponible. Les mêmes couleurs que précédemment sont disponibles: noir graphite, vert menthe, orange cantaloup et rose Sakura.