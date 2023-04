Manifest Season 4 Part Two revient pour sa conclusion épique cet été

Le compte à rebours de la fin est proche car Netflix a officiellement annoncé la date de la première des 10 derniers épisodes de la sensation à succès, Manifeste. Après le lancement d’une campagne pour sauver le mystère surnaturel de son annulation injuste à NBC, Netflix a acquis le titre populaire pour une dernière saison afin d’offrir une conclusion appropriée au conte surnaturel du vol 828. La quatrième saison a été divisée en deux parties, les 10 premiers épisodes ayant été diffusés en novembre dernier. Heureusement, l’attente anticipée pour Manifeste La fin de partie bouleversante est presque terminée. Selon l’annonce du teaser, la seconde moitié sera diffusée le 2 juin, ce qui correspond à la date de décès inquiétante qui plane sur les 828ers depuis la finale de la saison 1.

La vidéo teaser de 50 secondes n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver Manifeste roule dans ce qui pourrait être une finale cataclysmique. « Notre histoire se termine d’une manière que nous ne réalisons peut-être pas », déclare Michaela dans les premières secondes du clip. Dès le début, il est clair que la fin du monde approche à grands pas avec seulement la famille Stone et leur camp au courant de la fin de la Terre. Une course contre la montre s’ensuit avec Ben, Michaela et leur groupe tentant de contrecarrer l’apocalypse imminente. Mais la date de décès n’est pas la seule menace à laquelle les 828ers devront faire face. Dans le premier regard, le clip montre brièvement la réponse faisant autorité envers les 828ers en raison des conséquences du cliffhanger de mi-saison. En fin de compte, le gang doit travailler rapidement pour reconstituer tous les signes qui ont été disposés depuis le début et déchiffrer les appels restants des 828ers comme « tout est lié ».

Le synopsis officiel de Manifeste La saison 4, partie 2 est ci-dessous:

À la suite d’Angelina déclenchant une fissure volcanique dévastatrice, les passagers font face à un examen minutieux dans un monde alimenté par la haine du 828er, n’étant plus libres de résoudre leurs propres appels sans la surveillance constante du 828 Registry sans scrupules. Un accident mystérieux délivre des avertissements inquiétants à l’échelle biblique qui mettront davantage en péril les moyens de subsistance de tous les passagers. Alors que Michaela pleure la perte de son mari bien-aimé Zeke, elle doit faire équipe avec son ancienne flamme Jared pour trouver de nouvelles méthodes pour enquêter sur Callings. Pendant ce temps, Ben et Saanvi tentent de collaborer avec les autorités du registre, ce qui n’entraîne que des résultats désastreux pour les passagers. Miraculeusement, un événement mythologique réactive la cicatrice de dragon chargée de saphir de Cal, offrant une lueur d’espoir aux 828ers pour survivre à la date de la mort qui approche rapidement. Mais les pouvoirs de saphir néfastes d’Angelina continuent de faire des ravages, conduisant à une lutte entre le bien et le mal jusqu’à leur tout dernier jour dans ce chapitre le plus terrifiant, le plus suspensif et le plus joyeux de l’histoire du Manifeste.





Le manifeste aura une fin appropriée

Avec la conclusion épique à l’horizon pour Manifeste, le public pourra enfin voir comment les pièces s’assembleront pour aider Ben, Michaela et le reste de la famille Stone à arrêter l’apocalypse imminente créée par Angelina. Le showrunner et créateur de la série, Jeff Râteaumentionné précédemment que Manifeste était censé avoir six saisons avant que NBC ne décide de mettre fin au mystère surnaturel populaire. Après avoir obtenu une autre bouée de sauvetage avec Netflix en raison de la popularité de l’émission sur le streamer, Rake n’a eu que plus de saison pour conclure les scénarios restants. Il s’avère qu’une saison était plus que suffisante pour donner à la série la fin qu’elle méritait. Dans une interview avec Deadline, Rake a expliqué comment ils ont condensé l’histoire de 3 saisons pour s’adapter aux paramètres donnés, tout en donnant au public une conclusion satisfaisante et grandiose.

« C’est comme une fin heureuse. Vingt épisodes se sont avérés suffisants pour raconter notre histoire complète. J’ai mes points d’histoire, mes drapeaux dans le sable, et je les ai emportés dans la nouvelle salle des écrivains. Vous regardez votre tableau Zoom et vos drapeaux et… vous avez 20 épisodes ! Vingt se sont avérés plus que suffisants. Nous racontons la même histoire que nous avions toujours prévu de raconter. C’est juste un peu plus concis, un peu plus emballé. Chaque épisode est un peu plus riche en informations, ce qui, je pense, est une victoire pour le public. Cela rend simplement chaque épisode plus dense avec de l’excitation, de l’action, des histoires de relations et de la mythologie. Cela a été incroyablement excitant et gratifiant. Et quand j’ai entendu dire qu’il s’agissait de deux blocs de 10 épisodes, c’était une excellente nouvelle pour moi parce que dans mon esprit, c’est effectivement deux saisons. Cela me permet de mettre un gros cliffhanger de fin de saison en plein milieu à la fin de [the first] 10, ce qui est passionnant pour les téléspectateurs et amusant pour nous en tant qu’écrivains. C’était une belle victoire. »

