Comment nettoyer l’écran de votre MacBook

Lorsqu’il s’agit de nettoyer l’écran de votre MacBook, il y a quelques points importants à garder à l’esprit. Parce que l’écran est extrêmement sensible. Dans ce guide, nous vous expliquerons les moyens que vous pouvez utiliser pour polir en douceur votre MacBook jusqu’à ce qu’il soit très brillant.

Avec une utilisation quotidienne, il est inévitable que votre MacBook se salit. La poussière se dépose sur l’écran et vous avez peut-être laissé des traces sur le clavier ou le boîtier avec des mains sales. Avec les bons ustensiles de nettoyage, votre ordinateur Apple retrouvera son aspect neuf en un rien de temps.

Le plus grand défi est de nettoyer l’écran, car il est particulièrement sensible. Vous pouvez bien sûr également utiliser nos instructions pour nettoyer un écran MacBook Air ou MacBook Pro. Par souci de simplicité, cependant, nous ne ferons référence qu’au MacBook dans ce guide.

Nettoyage de l’écran du MacBook : comment nettoyer à nouveau l’écran





Pour nettoyer l’écran du MacBook, vous n’avez généralement besoin que d’un chiffon doux et non pelucheux et d’eau.



Image : © Apple 2021



Avant de commencer le nettoyage, Apple recommande d’éteindre le MacBook et de débrancher l’adaptateur secteur. Pour nettoyer l’écran du MacBook, vous avez besoin d’un chiffon doux et non pelucheux. Cela peut être, par exemple, un chiffon de nettoyage de lunettes ou un chiffon de polissage officiel d’Apple. Pour plus de sécurité, tapotez à nouveau le chiffon avant utilisation. De cette façon, vous pouvez être sûr qu’il n’y a pas de particules dures qui pourraient rayer l’écran du MacBook.

Humidifiez maintenant le chiffon doux et non pelucheux avec de l’eau. Assurez-vous de ne mouiller que le chiffon et de ne pas le tremper dans l’eau. Sinon, de l’eau pourrait s’infiltrer dans l’électronique et provoquer des courts-circuits ou de la corrosion. Vous avez peut-être entendu parler de la nécessité d’utiliser de l’eau distillée pour nettoyer l’écran d’un MacBook. Selon Apple, l’eau du robinet ordinaire convient tout aussi bien.

Avertir! Vous ne devez jamais utiliser de nettoyants pour vitres, de sprays, de solvants, de détergents pour la douche ou de produits de nettoyage avec du peroxyde d’hydrogène pour nettoyer l’écran. Ces agents sont trop agressifs et peuvent endommager le panneau.

Utilisez le chiffon pour nettoyer soigneusement l’écran. Attention à ne pas mettre trop de pression sur le panneau, sinon vous pourriez l’endommager. Pour les taches tenaces, Apple recommande une solution d’alcool isopropylique (IPA) à 70 %.

Si vous possédez un modèle MacBook Pro avec Touch Bar et Touch ID, vous pouvez nettoyer l’écran tactile et le capteur de la même manière que votre écran : il suffit d’humidifier un chiffon doux et non pelucheux avec de l’eau et de l’utiliser pour nettoyer la Touch Bar et le capteur d’identification tactile.







Conseils pour nettoyer le clavier et le boîtier

Si vous êtes en train de nettoyer l’écran de votre MacBook, vous pouvez nettoyer le reste de votre ordinateur portable immédiatement. Pour ce faire, enlevez d’abord les saletés grossières telles que les cheveux ou les miettes entre le clavier en les passant soigneusement à l’aspirateur avec un aspirateur. Assurez-vous de réduire la force d’aspiration au préalable afin de ne pas vous aspirer et éventuellement endommager le MacBook. Alternativement, vous pouvez également utiliser un spray à air.





Les miettes entre le clavier peuvent être soit aspirées doucement, soit éliminées avec de l’air comprimé.



Image : © ACTIVER 2020



La saleté et les taches sur les touches et le boîtier de votre MacBook peuvent à nouveau être éliminées avec un chiffon doux préalablement humidifié avec de l’eau. Ici, vous devez faire encore plus attention à ce que le chiffon ne soit vraiment que légèrement humide, car le liquide peut pénétrer encore plus facilement dans l’ordinateur à travers les espaces entre les touches et le boîtier.

Pour la saleté tenace sur le boîtier, vous pouvez humidifier une éponge douce avec de l’eau et ajouter une très petite goutte de détergent à vaisselle doux pour les mains. Enlevez les taches dans un mouvement circulaire et essuyez tout résidu de détergent avec un chiffon propre. Vous devez également éviter d’utiliser des produits de nettoyage agressifs lors du nettoyage du boîtier, car ils peuvent décolorer ou même endommager la surface.

