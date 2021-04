Liste complète: tous les lauréats des SAG Awards 2021

Ce 4 avril, la 27e édition du Prix ​​SAG, un prix du Screen Actors Guild qui récompense les principales performances de ses membres au cinéma et à la télévision. En raison de la pandémie de coronavirus, cet événement a été reporté de plusieurs mois à compter de sa date d’origine et une cérémonie virtuelle a eu lieu, comme cela s’est produit aux Golden Globes. En outre, Il a la particularité que tout a été préalablement enregistré et a duré exactement une heure.

Les acteurs qui ont participé, qui avaient déjà été informés dans une déclaration, étaient: Riz Ahmed, Sterling K.Brown, Viola Davis, Daveed Diggs, Ethan Hawke, Dan Levy, Jason Sudeikis, Ted Lasso, Lily Collins, Common, Ted Danson, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Josh Gad, Henry Golding, Mindy Kaling, Helen Mirren, Rita Moreno, Daisy Ridley et Mary Steenburgen. Nous en avons déjà vu certains dans l’aperçu pour voir comment ils se préparaient avant le départ.







Au total, nous avons 13 catégories qui seront attribuées. Au cinéma, les candidatures de 5 Bloods, la mère du blues, Minari et Procès de Chicago des 7à la télévision La Couronne, Schitt’s Creek, Ozark et Gambit de la dame sont les principaux. Découvrez ci-dessous tous les gagnants de la nuit des SAG Awards 2021!

+ Lauréats des SAG Awards 2021:

FILMS

MEILLEUR CAST

– Le procès de Chicago 7 | GAGNANT

– La mère du blues

– Minari

– Une nuit à Miami

– 5 sangs

MEILLEURE ACTRICE LEADER

– Viola Davis (La mère du blues) | GAGNANT

– Amy Adams (Hillbilly Elegy)

– Vanessa Kirby (Fragments d’une femme)

– Frances McDormand (Nomadland)

– Carey Mulligan (jeune femme prometteuse)

MEILLEUR ACTEUR LEADER

– Chadwick Boseman (La mère du blues) | GAGNANT

– Riz Ahmed (Son du métal)

– Anthony Hopkins (Le père)

– Gary Oldnam (Mank)

– Steven Yeun (Minari)

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

– Yuh-Jung Youn (Minari) | GAGNANT

– Maria Bakalova (Film suivant Borat)

– Glenn Close (HIllbilly Elegy)

– Olivia Colman (Le père)

– Helena Zengel (Nouvelles du grand monde)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

– Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir) | GAGNANT

– Sacha Baron Cohen (Le procès de Chicago 7)

– Chadwick Boseman (5 Sangs)

– Jared Leto (Petits secrets)

– Leslie Odom Jr. (Une nuit à Miami)

la télé

MEILLEUR CAST DANS UNE SÉRIE DE DRAMA

– La Couronne | GAGNANT

– Tu ferais mieux d’appeler Saul

– Bridgerton

– Pays de Lovecraft

– Ozark

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Gillian Anderson (La Couronne) | GAGNANT

– Olivia Colman (La Couronne)

– Emma Corrin (La Couronne)

– Julia Garner (Ozark)

– Laura Linney (Ozark)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Jason Bateman (Ozark) | GAGNANT

– Sterling K. Brown (c’est nous)

– Josh O’Connor (La Couronne)

– Bob Odenkirk (Mieux appeler Saul)

– Régé-Jean Page (Bridgerton)

MEILLEUR CAST DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

– Ruisseau Schitt | GAGNANT

– Mort pour moi

– L’hôtesse de l’air

– Le grand

– Ted Lasso

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE

– Catherine O’Hara (Ruisseau Schitt) | GAGNANT

– Christina Applegate (Morte pour moi)

– Linda Cardellini (morte pour moi)

– Kaley Cuoco (l’agent de bord)

– Annie Murphy (Ruisseau Schitt)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE

– Jason Sudeikis (Ted Lasso) | GAGNANT

– Nicholas Hoult (Le Grand)

– Daniel Levy (Ruisseau Schitt)

– Eugene Levy (Ruisseau Schitt)

– Ramy Youssef (Ramy)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

– Anya Taylor-Joy (Lady’s Gambit) | GAGNANT

– Cate Blanchett (Mme America)

– Michaela Coel (Je peux te détruire)

– Nicole Kidman (L’annulation)

– Kerry Washington (Petits feux partout)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

– Mark Ruffalo (Je sais que cela est vrai) | GAGNANT

– Bill Camp (Gambit de la dame)

– Daveed Diggs (Hamilton)

– Hugh Grant (L’annulation)

– Ethan Hawke (Le bon seigneur oiseau)