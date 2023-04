Love & Death de HBO Max n’est pas le seul : c’est Candy, la série Star+ sur Candy Montgomery

streaming

Elizabeth Olsen sera aux commandes de cette mini-série HBO qui promet beaucoup et s’inspire de faits réels, qui a déjà eu son adaptation en 2022.

© IMDbBonbons.

elizabeth olsenconnue pour son rôle de sorcière écarlate dans l’univers cinématographique Marvelsera le protagoniste de Aimer la mortune série inspirée de faits réels qui sera diffusée cette année sur HBO et HBO Max. L’intrigue est basée sur la vie de Bonbons Montgomeryune femme surnommée « Le tueur de hache ».

Bonbons Montgomery est une femme qui est devenue célèbre dans les années 80 pour le meurtre brutal de son ami et voisin betty gore. Montgomery l’a piratée à mort dans sa propre maison, dans un crime qui a choqué la communauté texane et dont on se souvient encore comme l’un des plus violents de l’histoire de l’État. L’affaire a eu un grand retentissement dans les médias et a fait l’objet de nombreux documentaires, livres et séries télévisées.

Mais Aimer la mort Ce n’est pas la seule série qui a été faite sur Bonbons Montgomery ces derniers temps. En 2022, il a été créé en Étoile+ une mini-série intitulée simplement Bonbonsqui raconte aussi la vie de Montgomery et le crime qui l’a rendue célèbre. La production a été réalisée à l’origine par hulu.

Protagonisée par Jessica Biel, la série se compose de cinq épisodes d’une durée comprise entre 45 minutes et une heure. La série Bonbons Il a été initialement publié en mai de l’année dernière et a été très bien accueilli par les critiques et le public depuis. Actuellement, il a un taux d’approbation de 72% sur Tomates pourries.

+Quand Love & Death est-il diffusé

Aimer la mortla série de HBO Protagonisée par elizabeth olsensera présenté en première le 27 avril sur le réseau de télévision et via le streaming de HBO Max. La série comprendra un total de sept épisodes, qui seront diffusés chaque semaine. Cela promet d’être un thriller passionnant et ébouriffant qui gardera les téléspectateurs collés à l’écran jusqu’à la toute fin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?