Qui est qui à Bronca : distribution de la série Netflix

Netflix

Ligne est arrivé sur Netflix il y a quelques heures à peine avec un casting impressionnant de stars. Tout savoir sur eux.

il y a quelques heures Ligne Elle est arrivée sur Netflix et est déjà devenue l’une des séries les plus regardées au monde. Sublime mélange de comédie, de tragédie et de romance, cette série de 10 épisodes a captivé le public par son originalité. De plus, bien sûr, le niveau de réalisme qu’il contient est captivant et charmant.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Ligne Remarques: « C’est l’histoire des conséquences d’un incident de rage au volant entre deux inconnus. Danny Cho (Steven Yeun), un entrepreneur raté et plein de ressentiment, est opposé à Amy Lau (Ali Wong), une femme d’affaires à la vie colorée. Avec des enjeux toujours croissants, les deux verront leur vie et leurs relations se défaire dans cette série de comédie noire réconfortante. »

Une histoire qui n’est pas passée inaperçue non seulement à cause de la façon dont elle est développée, mais aussi à cause de la façon dont ses acteurs la portent. Découvrez qui est qui dans ce nouveau drame Netflix idéal à regarder ce week-end.

Casting officiel de Bronca, la nouvelle série Netflix :

Steven Yeun est le chef de file, Danny Cho :

Il est le protagoniste masculin de cette production. Sa vie se déroule à travers quelques problèmes financiers, peu de perspectives d’emploi et un jeune frère dont il doit s’occuper, comme sa responsabilité l’exige.

Ali Wong est le chef de file, Amy Lau :

C’est l’autre vedette de cette bande. Son personnage a un très beau mari, une fille adorable et une maison de rêve, ce qui signifie qu’elle mène une vie parfaite, mais une fois qu’elle rencontrera Danny, ses seuls efforts seront de lui gâcher la vie.

Joseph Lee comme George Nakai :

Il est le mari d’Amy, un sculpteur qui se consacre aux travaux ménagers.

Le jeune Mazino joue Paul Cho :

Le frère cadet de Danny et l’un des plus gênants dans la vie du protagoniste. Son seul but dans la vie ? : jouer à des jeux vidéo et investir dans les crypto-monnaies.

David Choe comme Isaac Cho:

Il est le drôle de cousin de Danny et Paul. Il vient de sortir de prison.

Patti Yasutake donne vie à Fumi Nakai :

Elle est la belle-mère d’Amy, c’est-à-dire la mère de George. Son personnage est passif-agressif envers son fils et sa belle-fille.

Maria Bello dans le rôle de Jordan Forster :

C’est une femme très riche et élégante déterminée à toujours obtenir ce qu’elle veut.

Ashley Park joue Naomi Forster :

C’est la belle-sœur de Jordan. Bien que, contrairement à sa belle-sœur, elle soit une femme au foyer élégante et glamour, mais solitaire.

Remy Holt est June Nakai :

Elle est la petite fille d’Amy et George. Elle aime l’art, tout comme son père, les sucreries et passer du temps avec sa mère et son père.

