Netflix : La comédie romantique la plus regardée sur la plateforme à peine DEUX JOURS après sa première

Netflixconnu pour ses comédies romantiques comme ‘mettre en place‘, a ajouté un nouveau succès à son palmarès : ‘Sois toi-même‘. Cette nouvelle comédie romantique turque s’est déjà hissée dans le top 10 mondial deux jours seulement après sa première sur la plateforme.

« Soyez vous-même », la comédie romantique qui cartonne sur Netflix

Netflix est devenu le foyer de certaines des meilleures comédies romantiques de ces dernières années, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Des films espagnols comme ‘Les gens qui viennent et bah‘ et ‘Fou pour elle‘ sont des exemples clairs de cette tendance.

La Turquie est un autre pays qui a montré son talent pour créer des histoires romantiques. Il n’est donc pas surprenant que « You Do You », une comédie romantique turque, figure actuellement parmi les films les plus populaires sur Netflix dans le monde.

Synopsis de « Be Yourself » et distribution

« Soyez vous-même » suit l’histoire de Mervé, une jeune femme qui a opté pour une vie de bohème mais qui risque l’expulsion. En réponse, elle commence un nouveau travail et se retrouve dans une situation délicate avec son patron.

L’actrice Ahsen Eroğlu pièces Mervé et Ozan Dolunay pour Anil Gurman, Votre patron. Le reste du casting comprend zuhal olkay, Ferit Aktug, Esra Akkaya, Arif Piskin, ege aydan, Burcu Türünzentre autres.

Bien que les critiques qualifient le film d’expérience « hollywoodienne » raffinée, « You Do You » a réussi à conquérir le public. Avec une intrigue qui met l’accent sur la créativité et l’esprit libre, et qui aborde des thèmes tels que les ambitions capitalistes et la vie professionnelle, cette comédie romantique turque promet de continuer à conquérir les cœurs sur Netflix.

