Believe or Bust : Tom Holland a-t-il prédit ou gâché sa vie ?

L’évolution professionnelle de Tom Holland cela semble imparable. À l’âge de 19 ans, lorsqu’il est venu chez Marvel pour donner vie à une nouvelle version de Spider-Man, l’acteur s’est catapulté vers une renommée internationale et, à partir de là, sa vie a pris un tournant incroyable. Et maintenant, aujourd’hui, à 25 ans, il est l’un des interprètes les plus en vue de la franchise de super-héros au point qu’il est devenu le plus vieux Peter Parker du cinéma pour être celui qui l’a le plus personnifié.

En fait, il y a quelques heures à peine, Tom Holland revient sur grand écran grâce à l’incroyable première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le film, qui est devenu le plus attendu de la phase quatre du MCU, a été catalogué comme l’émission de l’année et, sans aucun doute, il a propulsé le studio au sommet. De plus, avec ce long métrage, l’acteur est devenu l’un des plus convoités de 2021.

Des milliers de rumeurs ont entouré Spider-Man : Pas de chemin à la maison et donc chaque pas qu’il a fait Tom Holland cette année était digne de suspicion. Mais alors que sa vie avec Marvel continue, l’acteur a également d’autres projets à l’horizon que les fans attendent déjà avec impatience. Cependant, au milieu du succès de son troisième film solo avec le MCU et à mesure que ses nouveaux films arrivent, une vidéo est apparue qui jette le doute sur le fait que Holland ait prédit sa vie ou l’ait gâchée.

« Tom Holland a manifesté toute sa vie» A écrit l’utilisateur @antoniogarciagj sur Instagram pour accompagner une vidéo qui a fait beaucoup parler. Vous pouvez y voir une compilation d’entretiens avec des Britanniques dans lesquels les réponses sont des choses qui, tôt ou tard, se sont produites dans sa vie. Parmi eux, sa cour avec Zendaya, son rôle principal dans Spider-Man ou son travail avec Jake Gyllenhaal.

Et bien sûr, avant cette compilation, les fans n’ont pas hésité à parler de la façon dont Tom lui-même a gâché sa propre vie. L’artiste est connu pour ne pas respecter la règle ultime de Marvel : ne pas parler de Marvel et de ses films. Dans chacune de ses interviews, le fils du légendaire Dominic Holland a donné un étrange spoiler et, maintenant, il semble qu’il l’ait fait de sa vie. Bien qu’avec cela, il ait également montré que les rêves se réalisent et que si vous vous battez pour eux, c’est plus gratifiant.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pourrez vous inscrire pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂