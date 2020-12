Frank Sinatra a été suivi par le FBI pendant plus de 40 ans

Frank Sinatra était une icône du XXe siècle avec une carrière étonnante dans le show business. Avec 50 ans de participation dans des films emblématiques et de création de chansons primées; il est juste d’appeler Sinatra une légende.

La carrière de Sinatra était unique en son genre, mais il semble que le FBI l’ait trouvé suspect et a gardé un dossier sur lui. Il est rapporté que le FBI l’avait surveillé pendant plus de 40 ans en détaillant ses mouvements. Le dossier du FBI paru après sa mort explique pourquoi le FBI pensait que Sinatra était une personne d’intérêt.

Frank Sinatra | Collection d’écran argenté / Getty Images

La carrière légendaire de Frank Sinatra

Sinatra était un musicien et un acteur. Sa carrière musicale a commencé au début de son adolescence où il chantait dans des clubs locaux. Plus tard, il a réalisé des disques avec Harry James et Tommy Dorsey avant de devenir artiste solo dans les années 1943-1946.

Il n’a pas pu participer à la Seconde Guerre mondiale en raison d’un tympan perforé, et il a utilisé le temps pour sortir des célibataires. Pendant ce temps, il a également fait ses débuts au cinéma en 1943, apparaissant dans les films Reveille avec Beverley et De plus en plus haut.

Au début des années 50, il a eu une petite bosse dans sa carrière en perdant certains contrats de cinéma. Cependant, en 1953, il a rebondi après avoir remporté un Oscar pour être un acteur de soutien dans le film D’ici jusqu’à l’éternité. Dans les années 50, sa musique était encore meilleure car cette fois, il avait une voix plus mature attirant plus de fans.

Passons maintenant aux années 60, où il était membre fondateur du Rat Pack. The Rat Pack a réalisé des films emblématiques tels que Robin et les sept capots et Ocean’s Eleven. Dans les années 60, le clou de ma carrière musicale a été le succès récompensé par un Grammy Etrangers dans la nuit.

Dans les années 70, la carrière de Sinatra concernait plus la politique que le show business. Il s’est impliqué avec plusieurs personnalités politiques telles que John F. Kennedy, Richard Nixon et Ronald Reagan.

Un cliché célèbre, mais quel était son crime réel?

Saviez-vous que dans les années 30, on pouvait être arrêté pour crime de séduction? À l’âge de 23 ans, Sinatra en a été victime, et son célèbre cliché provient de cet incident.

Apparemment, un homme pourrait être arrêté pour avoir convaincu une femme de bonne réputation de coucher avec lui. Quant à Sinatra, les poursuites ont été abandonnées car la femme en question était mariée. Cependant, ses ennuis étaient loin d’être terminés car il a été de nouveau arrêté, cette fois pour adultère.

Pour la deuxième accusation d’adultère, une caution a été fixée, il l’a payée et a été libérée. Toutes ces choses se sont produites quand il était encore jeune et n’était pas encore devenu célèbre. Les deux incidences montrent les premières interactions de Sinatra avec l’autorité mais ne sont en aucun cas liées à la raison pour laquelle le FBI suivait Sinatra.

Alors pourquoi le FBI a-t-il suivi Frank Sinatra pendant 40 ans?

Selon History, le FBI a retrouvé Sinatra en raison de ses liens avec la foule. Sinatra était proche de Sam Giancana, un célèbre chef de la mafia de Chicago. Sinatra aurait présenté Giancana et sa petite amie à Kennedy.

Le dossier du FBI a également suivi ses associations avec Anthony et Vito Giacalone, qui étaient des truands de Detroit. Sam Ruffino, un agent du FBI à la retraite, déclare que Giacalone a obtenu Sinatra de l’aéroport plusieurs fois par an. Ruffino continue de dire que Sinatra ne se souciait pas de traîner avec des voyous et des meurtriers.

Malgré le gros dossier que le FBI a gardé sur Sinatra; il n’a jamais été poursuivi pour son implication présumée dans la foule. Son implication avec la foule n’a pas non plus affecté sa relation avec les fans parce qu’ils l’aimaient.