Maman annule les vacances de sa fille après qu’elle ait refusé d’inviter son amie parce qu’elle est « trop ​​potelée »

Après avoir découvert que sa fille refusait d’inviter une de ses amies à son voyage d’anniversaire, une maman a décidé de prendre les choses en main.

Publiant sur le subreddit « r / AmItheA–hole » (AITA) – un forum où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérangeait – elle a expliqué que pour le 18e anniversaire de sa fille, elle a réservé lui un voyage avec tous ses amis.

Cependant, au moment de confirmer avec les parents des amis de sa fille, elle a été choquée d’apprendre que sa fille n’avait pas invité l’un de ses amis les plus proches.

Elle a annulé les vacances de sa fille après avoir refusé d’inviter son amie parce qu’elle est « trop ​​potelée ».

Dans son article sur Reddit, elle a fourni des informations générales, écrivant que sa fille, Abby, avait pris beaucoup de poids pendant ses années de préadolescence et d’adolescence, à cause de son père, Max.

Peu de temps après la naissance d’Abby, son père est parti, mais est revenu plusieurs années plus tard pour prendre ses responsabilités. Le tribunal lui a confié 50% de la garde et il était chargé de prendre en charge la moitié des besoins d’Abby.

« Pour rattraper les 5 ans qu’il n’était pas là, il l’a gâtée pourrie quoi que je dise et je pense que c’est pour ça qu’elle a pris autant de poids pendant ses préadolescences et ses années d’adolescence », a-t-elle expliqué.

Abby a finalement perdu la majeure partie de son poids au cours de son parcours de perte de poids il y a un an, et pour l’aider, sa mère a mis en place un « système de récompense d’étape » où elle lui achèterait un cadeau pour chaque étape franchie.

« Il y a quatre mois, elle m’a demandé de ne plus lui donner de récompenses et de l’ajouter à son cadeau d’anniversaire. Pour son cadeau, elle veut des vacances, je vais [fund] pour elle et ses amis au lieu de l’énorme fête que j’avais promise pour ses 18 ans. J’ai dit d’accord. »

Alors qu’elle aidait sa fille à préparer ses vacances, elle a été choquée d’apprendre que l’amie de sa fille, Betty, n’y allait pas. C’était particulièrement étrange, étant donné qu’elle savait que Betty aimait voyager et avait hâte de partir en vacances.

Lorsqu’elle a demandé à sa fille ce qui s’était passé, Abby a répondu qu’elle n’avait pas invité Betty parce qu' »elle est trop potelée pour être belle sur les photos ».

Elle a calmement dit à sa fille que Betty se sentirait exclue et blessée par ce raisonnement, mais Abby a réfuté qu’elle « n’avait pas travaillé si dur pour ces vacances » en perdant du poids, juste pour que ses photos soient ruinées.

Elle a dit à sa fille de s’excuser auprès de son amie pour avoir fait honte à son poids.

« J’ai insisté pour qu’Abby s’excuse auprès de Betty pour avoir fait honte à son corps et lui ai rappelé à quel point elle s’était sentie horrible quand les gens lui avaient fait ça il n’y a même pas plus d’un an. »

En plus de cela, elle a également menacé d’annuler le voyage de sa fille si elle ne s’arrangeait pas avec Betty, soulignant que bien qu’elle soit heureuse que sa fille ait maintenant confiance en sa peau, cela ne signifie pas qu’elle peut faire tomber les autres.

Abby est immédiatement partie en trombe et l’a dit à son père, qui a envoyé un e-mail « en colère » à sa mère, lui reprochant de « prendre des décisions » au nom de leur fille. Il lui a également dit qu’il payait un supplément de « 10 % » pour tous les besoins d’Abby et lui a demandé de ne pas annuler le voyage.

« Je lui ai reproché de lui avoir permis de l’intimider et j’ai raccroché, puis j’ai appelé Abby et je lui ai rappelé que je ne lui demandais pas d’inviter Betty si elle ne le voulait pas, mais de m’excuser d’avoir été inutilement méchante et blessante », a-t-elle poursuivi.

Abby a refusé et a plutôt essayé de faire mentir Betty et de dire qu’elle n’avait pas été invitée mais qu’elle avait choisi de ne pas y aller parce qu’elle était malade. Quand Betty ne le faisait pas, Abby a envoyé « une tonne de textos haineux et d’insultes honteuses ».

Betty a envoyé tous les SMS qu’elle avait reçus d’Abby à sa mère, qui a rapidement annulé les vacances, et comme la destination était un endroit populaire avec une longue liste d’attente, sa fille et ses amis ont été remplacés par quelqu’un d’autre, empêchant le père d’Abby de modifier la réservation du voyage.

Alors que la mère ne savait pas si elle avait fait la bonne chose ou non, les experts ont déclaré que les parents emportant des choses dont leurs enfants se soucient lorsqu’ils désobéissent aux règles sont une forme efficace de discipline.

« Il est très important que les parents établissent un lien entre le comportement et ce qui leur est enlevé, en particulier à mesure qu’un enfant grandit », a déclaré Darby Fox, un thérapeute familial pour enfants et adolescents à Romper en 2019.

Cette maman sur Reddit est sur la bonne voie, mais le traitement cruel de sa fille envers son amie peut être un signe qu’elle a encore des opinions difficiles sur son propre corps.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’un trouble de l’alimentation, appelez ou envoyez un SMS à la ligne d’assistance confidentielle de la National Eating Disorders Association au (800) 931-2237 pour obtenir de l’aide, des ressources et des options de traitement.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité.