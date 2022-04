Au revoir à Jason Momoa: Bill Skarsgård jouera dans le redémarrage de The Crow

FILMS

Le film mettant en vedette Brandon Lee obtient un redémarrage avec un réalisateur majeur. Découvrez à quoi ressemblera le nouveau projet de l’acteur it.

© GettyJason Momoa a été remplacé par Bill Skarsgård dans The Crow.

Après avoir fait des allers-retours sur le développement du redémarrage de Le corbeau, a finalement été confirmé : il se réalisera et il a déjà un protagoniste défini. Et c’est que cette nouvelle version sera dirigée par Bill Skarsgardreconnu principalement pour son travail de penny-wise au Article. Son réalisateur et ses détails ont déjà été révélés et l’attente ne fait que grandir pour ceux qui ne peuvent toujours pas oublier la version de Brandon Lee. Passez en revue tout ce que vous devez savoir ici!

Le corbeautel qu’il est traduit en espagnol, est apparu dans les années 1980 sous la forme d’une bande dessinée illustrée par James O’Barr. De quoi s’agissait-il? Un homme, accompagné de sa fiancée, circulait dans sa voiture jusqu’à ce qu’elle tombe en panne. C’est alors qu’ils sont agressés par un gang qui finit par les tuer. Cependant, le protagoniste parvient à ressusciter grâce à un corbeau et est prêt à se venger de ceux qui ont pris sa vie et sa future épouse.

Le premier film est arrivé 1994 et cela a eu un fort impact. C’est que, comme cela a été rappelé avec l’accident d’Alec Baldwin il y a cinq mois, son protagoniste Brandon Lee est décédé sur le plateau. De cette façon, le film est devenu une pièce culte qui a su collectionner et apporter ses suites presque automatiquement : Le corbeau : la cité des anges (mille neuf cent quatre vingt seize)Le Corbeau : Salut (2000) et Le corbeau : prière méchante (2005)en plus d’un série de la télé.

Depuis lors, un redémarrage de l’histoire a été pensé à plusieurs reprises. Tout d’abord, c’est arrivé avec Stephen Norrington, puis avec F. Javier Gutiérrez et Luke Evans. Enfin, en 2017, il semblait que le film définitif arriverait : ce serait avec Corin Hardy avec Jason Momoa. Mais les problèmes financiers ont de nouveau mis Le corbeau en attente. Selon The Hollywood Reporter, la décision a déjà été prise et il n’y aurait pas de retour en arrière.

Bonne nouvelle pour ses fans : la franchise est de retour. Bill Skarsgård jouera Eric Draven et sera dirigé par Rupert Sanderle cinéaste derrière Blanche-Neige et le chasseur. De même, le scénario restera entre les mains de Zach Baylin, qui vient d’être nominé pour un Oscar pour son travail sur roi richard. Ainsi, le tournage commencerait en juin à Prague et Munich et son budget dépasserait les 50 millions de dollars.

