De quoi parle « The Night Agent » et comment regarder la série Netflix

Créé par Shawn Ryan, « The Night Agent » (« The Night Agent » dans sa langue d’origine) est un Série de thrillers d’action Netflix qui suit un agent du FBI de bas niveau travaillant dans le sous-sol de la Maison Blanche, tenant un téléphone qui ne sonne jamais, jusqu’à ce qu’une nuit, il le fasse et sa vie soit plongée dans un monde de complots, de danger mortel et d’espionnage.

Le thriller d’action est basé sur le roman du même nom de Matthew Quirk.. « Si vous aimez les livres de Jack Ryan, les livres de Jack Reacher, si vous aimez les trucs de Bourne Identity, si vous aimez les intrigues politiques, ‘The Night Agent’ est fait pour vous.», a souligné Shawn Ryan à Collider.

La première saison de « l’agent de nuit » a 10 épisodes et un casting composé de Gabriel Basso, Luciane Buchana, Hong Chau, Fola Evans-Akingbola, DB Woodside, Eve Harlow, Phoenix Raei, Sarah Desjardins, Robert Patrick et Enrique Murciano.

Gabriel Basso dans le rôle de Peter Sutherland dans la série « The Night Agent » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « L’AGENT DE NUIT » ?

D’après le synopsis officiel de « L’agent de nuit”, “Basée sur le roman de Matthew Quirk, la série est un thriller d’action sophistiqué qui se concentre sur un agent du FBI de bas niveau qui travaille dans le sous-sol de la Maison Blanche, tenant un téléphone qui ne sonne jamais, jusqu’à la nuit où il le trouve. le propulsant dans une conspiration rapide et dangereuse qui le mène finalement jusqu’au bureau ovale.”.

L’agent du FBI Peter Sutherland se retrouve impliqué dans un vaste complot impliquant une taupe russe au plus haut niveau du gouvernement américain. Pour sauver la nation, Peter se lance dans une chasse désespérée au traître, tout en travaillant avec la PDG terrifiée, Rose Larkin.

COMMENT VOIR « L’AGENT DE NUIT » ?

« The Night Agent » sera diffusé sur Netflix le 23 mars 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

A QUELLE HEURE POUR VOIR « THE NIGHT AGENT » PAR PAYS ?

Mexique : 02h00

Colombie, Pérou et Equateur : 3h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 5h00

Espagne : 9h00

BANDE-ANNONCE DE « L’AGENT DE NUIT »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’AGENT DE NUIT »

Gabriel Basso comme Peter Sutherland

Luciane Buchanan comme Rose Larkin

Hong Chau comme Diane Farr

DB Woodside comme Erik Monks

Fola Evans-Akingbola dans le rôle de Chelsea Arrington

Eve Harlow comme Ellen

Phoenix Raei comme Dale

Enrique Murciano comme Ben Almora

Sarah Desjardins comme Maddie Redfield