Kate McKinnon jouera dans le film de science-fiction The Blink of an Eye

Alors que Kate McKinnon est toujours surtout connue pour sa carrière d’une décennie sur NBC Saturday Night Live qui a pris fin l’année dernière, elle s’est progressivement diversifiée dans l’industrie cinématographique dans une variété de rôles qui ont jusqu’à présent prouvé son répertoire d’actrice. Elle ne va certainement pas ralentir de sitôt, car elle est maintenant sur le point d’ajouter un autre gros projet à son CV. Selon un rapport exclusif de Deadline, McKinnon a officiellement rejoint le casting du prochain film épique de science-fiction d’Andrew Stanton En un clin d’œil.





En un clin d’œil est dirigé par le réalisateur primé Andrew Stanton, bien connu pour son énorme liste de films avec Pixar depuis le premier Histoire de jouet en 1995, ainsi que de nombreux épisodes du hit surnaturel de Netflix Choses étranges et les AMC Tu ferais mieux d’appeler Saul. Le projet est écrit et produit par Colby Day tandis que Jared Ian Goldman produit. Bien que peu de choses aient encore été révélées sur les prémisses du film, un synopsis de base révèle qu’il suivra trois scénarios au cours de milliers d’années qui s’entremêlent tout en réfléchissant à l’espoir, aux connexions et au cercle de la vie.





La carrière de Kate McKinnon continue de fleurir

Kate McKinnon a d’abord fait sa marque sur la carte grand public de l’émission humoristique fragmentaire en cours de NBC Saturday Night Live, où elle a brillé en tant que personnages originaux différents ainsi qu’en tant que célébrités et personnalités politiques comme Hilary Clinton. Son mandat était parmi les plus longs de tous les membres féminins de la distribution, surpassé seulement par Cecily Strong. Elle a célébré sa retraite de l’émission l’année dernière, tout en continuant à apparaître dans une variété de nouveaux projets de longs métrages. Plus tôt en 2015, elle a joué aux côtés d’autres acteurs de comédie Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Leslie Jones dans un redémarrage féminin de chasseurs de fantômes.

Elle a également fléchi ses talents de comédienne en tant que personnage d’Inez dans la suite tant attendue de Pixar Trouver Dory (2016), ainsi que Lupe dans Ferdinand (2017). Plus tard en 2019, elle a joué aux côtés de Margot Robbie et Charlize Theron dans le drame satirique politique Bombe, qui l’a vue graviter vers un rôle de soutien plus sérieux. Ses projets les plus récents incluent un film comique La bullequi met également en vedette Pedro Pascal, et la prochaine adaptation en direct de Barbie (2023), bien que le rôle de McKinnon dans ce film n’ait pas encore été annoncé.

Maintenant avec son prochain rôle dans l’épopée de science-fiction de Stanton En un clin d’œilles fans auront la chance de voir McKinnon dans un cadre plus dramatique