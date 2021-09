Warner Bros rend hommage à l’héritage de Clint Eastwood

A 91 ans, Clint Eastwood fait encore preuve d’un immense talent après avoir préparé l’avant-première de « Cry Macho », un film réalisé et interprété par lui-même dans lequel il semble analyser et déconstruire le rôle de « héros anti-action » qu’il a joué à Hollywood, jouant un cow-boy de rodéo à la retraite qui guide un adolescent sur le chemin de la virilité.

Après avoir débuté à la télévision américaine en 1959 avec l’émission « Rawhide », Eastwood deviendra une renommée internationale en jouant « Man with no Name » dans la trilogie western spaghetti de Sergio Leone, l’amenant à revenir périodiquement au western avec des films tels que « The Outlaw ». Josey Wales « ou » Unforgiven « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Twilight » a aidé Kristen Stewart à comprendre son rôle dans « Spencer »

À travers sa chaîne YouTube, Warner Bros. Pictures a présenté une nouvelle vidéo qui anticipe l’arrivée de « Cry Macho » dans les salles, célébrant le grand héritage que Clint Eastwood a laissé au public avec sa filmographie avec quelques déclarations de grandes figures de l’industrie comme Steven Spielberg ou Mel Gibson.

« Cry Macho » est basé sur un scénario écrit par le romancier N. Richard Nash en 2000, mettant en vedette Eastwood dans le rôle de Mike Milo, qui reçoit une commission de son ancien patron pour ramener son fils du Mexique. En chemin, les deux commencent à tisser un lien d’amitié dans lequel Milo trouve l’occasion de se racheter grâce aux conseils qu’il donne à son jeune compagnon.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le film « Bob’s Burgers » a déjà une fenêtre de sortie

Clint Eastwood a la performance secondaire d’Eduardo Minett comme compagnon de voyage, qui fait ses débuts d’acteur aux côtés du légendaire vétéran d’Hollywood. Le film sert donc à l’acteur de transmettre sa sagesse à la nouvelle génération d’acteurs.

« Cry Macho » présente à travers ses avances une touche western crépusculaire dans sa narration, qui conduirait Clint Eastwood à revenir en quelque sorte à ses racines d’acteur. Les fans de l’acteur pourraient être impatients de le voir jouer de manière aussi remarquable malgré son âge avancé, un exploit que peu d’artistes peuvent réaliser dans l’industrie.