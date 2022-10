« Maison du Dragon »: ce que signifie la prophétie d’araignée d’Helaena Targaryen

Une des prophéties Helena Targaryen, la fille d’Alicent Hightower et du roi Viserys Iétait déjà remplie en le septième épisode de « House of the Dragon » lorsque son jeune frère Aemond a perdu un œil, lors d’une bagarre avec Lucerys Velaryon, peu après réclamer Vhagar comme son dragon.

Dans le sixième chapitre de la première saison de Série HBO MaxHelaena a également déclaré que «le dernier anneau n’a pas de jambes», qui pour certains fans de «jeu des trônes» pourrait faire référence au dernier roi de Westeros, Bran Stark. Cependant, d’autres pensent que cela peut faire référence à Aegon II, qui pendant la danse avec les dragons tombera de son dragon et se cassera les deux jambes.

Mais ce n’est pas la seule prophétie qu’Helaena Targaryen a faite. Dans ‘Driftmark’ (1×07), en jouant avec une araignée, la fille d’Alicent dit : « La main tourne le métier à tisser ; bobine de vert, bobine de noir. Dragons de viande tissant des dragons de fil”. Que signifient ces mots pour les prochains épisodes de « Maison du Dragon” ?

Helaena Targaryen faisant ses premières prophéties dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

QUE SIGNIFIE LA PROPHÉTIE D’ARAIGNÉE D’HELAENA TARGARYEN ?

Après le retour d’Otto Hightower en tant que Main du Roi, la première partie de la prophétie de l’araignée fait clairement référence à ses complots. pour s’assurer qu’Aegon II siège sur le trône de fer après la mort inévitable du roi Viserys Targaryen.

En fait, dans la bande-annonce du huitième chapitre de « Maison du Dragon», on l’entend dire que la guerre «ça arrive”, ce qui est un signe indéniable qu’il sera le premier promoteur de la Danse avec les Dragons.

D’un autre côté, les rouleaux verts et noirs font référence aux factions de la guerre civile Targaryen : les verts d’Alicent Hightower et les noirs de Rhaenyra Targaryen. Ces noms sont dus aux couleurs emblèmes de leurs maisons respectives et aux robes que chacune porte habituellement.

Selon ScreenRant, les dragons de chair font référence à différents Targaryens : les enfants d’Alicent avec les enfants du roi Viserys et de Rhaenyra. Alors que les dragons de fil pourraient être une référence à leurs bannières, ils pourraient également faire référence aux enfants de Rhaenyra par Harwin Strong.

Après la Danse des Dragons, le déclin de la Maison Targaryen commence, puisque pendant la guerre de nombreux dragons meurent et ceux qui survivent meurent aussi peu de temps après. De plus, les dragons qui naissent sont plus petits et ne vivent pas de nombreuses années.

Par conséquent, les Targaryen perdent l’élément qui représente leur maison et cessent d’être des dragons de chair. Ensuite, « dragons de fil» pourrait faire référence aux bannières de la Maison Targaryen.