Le Seigneur des anneaux, saison 2 : le tournage de la série Prime Video a commencé

Après le succès remporté par Prime Video, la série sur Le Seigneur des Anneaux se prépare à rentrer. Connaître tous les détails.

© Prime VidéoLe Seigneur des Anneaux

C’est un fait! le succès qu’il a eu Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir après sa première en Première vidéo conduit à une nouvelle saison. Autant dire que la plateforme a choisi de renouveler cette fiction encore plus tôt que prévu. Quelque chose qui, sans aucun doute, a enthousiasmé les fans ravis du strip. Ceci est dû au fait films de peter jackson Ils étaient une fureur complète au moment de leur première et maintenant le retour de l’histoire a marqué un avant et un après.

Il n’est pas contesté qu’il existe des sagas qui restent dans la mémoire collective et l’une d’entre elles, sans aucun doute, est Le Seigneur des Anneaux. C’est pourquoi quand Première vidéo annoncé l’arrivée de sa série, l’excitation des fans était impressionnante. À tel point que beaucoup ont apprécié, dès sa première, la fiction. Bien que maintenant, ils attendent rapidement l’arrivée de la deuxième saison qui, certainement, pourrait sortir plus tôt qu’on ne l’imaginait.

Ceci est dû au fait Le journaliste hollywoodien déjà signalé que la fiction développe sa deuxième édition. C’était lundi dernier lorsque la production est revenue en studio pour commencer le tournage des nouveaux épisodes. Apparemment, d’après ce que disent les médias, c’est à la périphérie de Londres que les acteurs et l’équipe de production se sont à nouveau rencontrés. Cela diffère de la première édition qui a été tournée en Nouvelle-Zélande.

Les premiers épisodes, déjà disponibles sur Première vidéo À l’exception du dernier, ils ont mis au total 18 mois à tourner. Cependant, la réalité est que les enregistrements ont été prolongés car ils l’ont été pendant la pandémie. Mais maintenant que l’émission est enregistrée à Londres, la production estime moins de temps de travail. À son tour, le service à la demande assure une saison moins chère car elle se déroule là où ils ont leur propre studio.

Autrement dit, au-delà de l’économie, cela indique que la deuxième saison de Le Seigneur des Anneaux Il pourrait arriver au début de l’année prochaine. Bien que, si cela fonctionnait en un temps record, la production pourrait être présentée en première à la fin de cette 2022. Cependant, une date de sortie estimée est encore inconnue, mais il y a quelque chose de confirmé : Cídran arrive dans la série, même si ce n’est pas encore le cas connu qui l’interprétera.

