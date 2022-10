Keanu Reeves veut réaliser l’adaptation Netflix de sa bande dessinée BRZRKR

L’acteur préféré du public, Keanu Reevesil a dit qu’il finira probablement comme réalisateur de »BRZRKR », la prochaine adaptation cinématographique en live-action de sa série comique du même nom, une production dans laquelle il incarnera également le personnage principal. La nouvelle production sera en charge de Netflix et selon les rapports, le script a déjà été écrit et terminé par Mattson Tomlin.

« J’ai reçu le script hier ou il y a deux jours. Je ne l’ai pas encore lu », a déclaré Reeves. L’acteur a ajouté qu’il est encore trop tôt pour envisager un réalisateur pour »BRZKRK », bien qu’il ait avoué qu’il envisageait de réaliser le film lui-même. En fait, selon Reeves, il y a actuellement « 33% » de chances qu’il atterrisse dans le fauteuil du réalisateur du projet.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Les meilleurs nouveaux films à regarder en octobre 2022 sur Netflix

Le seul film que Reeves a réalisé jusqu’à présent est »Man of Tai Chi », sorti en 2013, dans lequel il a également joué. « Je sais que c’est beaucoup de travail, mais sur ‘Man of Tai Chi’, je suis devenu le réalisateur parce que cela faisait partie du processus d’écriture et je ne voulais pas le rendre », a déclaré Reeves.

« J’étais comme, ‘Oh, d’accord. Je dois réaliser ça.’ apporter à la table », a-t-il poursuivi. .

La bande dessinée »BRZRKR » a été créée par Reeves et Matt Kindtet publié par BOOM! Studios. L’histoire était prévue comme une maxi-série de 12 numéros, le premier numéro parvenant aux magasins de bandes dessinées en mars 2021.

Pour le moment, 10 volumes du livre ont été publiés, le numéro 11 ayant sa première le 21 décembre 2022. L’histoire suit Berzerker, un guerrier immortel qui ressemble à Reeves en apparence.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Zac Efron jouera-t-il Wolverine dans l’UCM ? C’est ce que dit l’acteur







En mars 2021, peu de temps après la sortie de la bande dessinée, Netflix a annoncé qu’il développait un film d’action en direct et une série animée basée sur » BRZRKR », avec Reeves attaché pour donner vie à Berzerker dans la production cinématographique.

En octobre 2021, Tomlin a été annoncé comme scénariste du film, après avoir travaillé sur des adaptations de bandes dessinées, co-écrivant DC et The Batman de Warner Bros. Pictures avec le réalisateur Matt Reeves.

Pour le moment, il n’y a pas encore de date de sortie pour » BRZRKR », mais il arrivera en exclusivité pour le catalogue Netflix.