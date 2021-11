Netflix veut faire une série sur l’affaire Bitter Sweet Symphony

En 1997, le groupe de rock alternatif britannique The Verve a présenté au monde son plus grand succès : « Bitter Sweet Symphony ». Ce qui est rapidement devenu une ballade symphonique à grand succès s’est transformé en véritable cauchemar après un procès d’Allen Klein, ancien représentant des Roling Stones.

Klein a souligné aux membres de The Verve avoir pris un échantillon d’une version symphonique de la chanson « The Last Time », ce qui a conduit à une vaste bataille juridique dans laquelle une solution définitive a été trouvée en 2019.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Snoop Dogg pense que les rappeurs méritent le même respect que le rock

Le procès initial aurait presque ruiné les membres de The Verve car ils ont dû payer des redevances pour la chanson à ABKCO, la société de musique de Klein. Lors d’une récente conversation avec Daily Extpress (via NME), le leader du groupe, Richard Ashcroft, a déclaré qu’il trouvait formidable que la chanson soit enfin de nouveau sous son contrôle.

Ashcroft en a profité pour révéler que Netflix cherchait à réaliser un drame documentaire inspiré du litige judiciaire. « J’ai vu un script absolument horrible que Netflix faisait sur » Bitter Sweet Symphony « . C’était une introspection à quel point ces programmes peuvent être éloignés de la vérité », a commenté le musicien.

C’était une vraie poubelle. C’est effrayant que quelqu’un veuille le faire et que les gens croient que c’était vrai. J’espère que ça n’arrivera pas.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ozzy Osbourne sortira son nouvel album dans les six prochains mois

Cette année, Richard Ashcroft a fait une critique des meilleures chansons de « The Verve » avec l’album « Acoustin Hymns Vol. 1 », qui comprenait également une version renouvelée de « Bitter Sweet Sympony », le déjà complètement sous votre créativité et commerciale contrôler.