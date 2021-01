« Bonding 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après avoir été ruiné et expulsé de tous les donjons de New York, dans la deuxième saison de « Bonding », série de Netflix, les amis Tiff et Pete s’efforcent de restaurer leur réputation dans la communauté BDSM.

Le nouvel épisode de la comédie noire, mettant en vedette Zoe Levin, Brendan Scannell, Micah Stock, Theo Stockman et D’Arcy Carden, s’ouvre avec Tiif et Pete qui reçoivent de bonnes et de mauvaises nouvelles. Tout d’abord, ils auront une seconde chance de retrouver leur emploi, ils devront suivre un cours avec l’ancien mentor de Tiff, Mira.

Cependant, la célébration du Nouvel An ne se déroule pas comme les protagonistes de « Bonding » l’attendaient, car l’ex-petite amie de Doug se présente à la fête et Josh laisse Pete seul lorsqu’il rencontre un vieil ami.

Alors que Tiif tente de définir sa relation avec Doug, Pete comprend Josh et son processus d’admission de son homosexualité à son père et à ses collègues. Pendant ce temps, Mira dit à Tiff qu’elle a du potentiel en tant que dominatrice, mais lui conseille d’arrêter de travailler avec Peter, car sa priorité est sa carrière de comédienne. Cela commence à éloigner le couple des amis.

Tiff et Pete ont demandé de l’aide à Mira pour revenir dans la communauté BDSM (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «BONDING»?

Après la fausse couche de Portia, Tiff révèle qu’elle a vécu quelque chose de similaire après le lycée, mais n’a jamais dit à Pete pourquoi ils étaient de mauvais parents. Pete surprend la conversation et une bagarre éclate entre les amis.

Plus tard, Tiff essaie de réparer les choses en assistant à l’émission de son meilleur ami, mais utilise les dernières nouvelles pour son acte de stand-up, qui enchante un agent, mais en colère Tiffany pour avoir raconté une histoire qui ne lui appartient pas.

Dans le dernier chapitre de « CollageTiif trouve du réconfort dans les bras de Doug et lui dit qu’elle l’aime. Mira informe ses collègues que son bail est terminé et qu’elle n’a d’autre choix que de fermer, mais elle leur conseille de rester ensemble et de travailler ensemble.

Après avoir parlé à l’agent, Pete se tourne vers Tiff pour demander la permission d’utiliser son histoire pour ses prochains spectacles, Tiff refuse de donner son approbation et ils décident tous les deux de prendre leurs distances et de démarrer leurs propres projets.

Tiff a caché sa grossesse et son avortement à Pete (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE «BONDING»?

La deuxième tranche de « Collage»A montré que Tiff et Pete partagent une sorte de codépendance dysfonctionnelle, ce qui les amène tous les deux à se blesser même s’ils se soucient l’un de l’autre.

Mais l’amitié de ces personnages est si forte qu’ils se réuniront probablement dans une troisième saison. Jusqu’au moment Netflix n’a pas confirmé un nouveau lot d’épisodes, mais dépendra de la réponse du public.

Pour l’instant, ce sont quelques-unes des questions auxquelles un troisième volet devrait répondre, Tiff et Pete seront-ils amis? La relation entre Doug et Tiff deviendra-t-elle plus forte ou auront-ils à nouveau des ennuis? Josh est-il vraiment hors de la vie de Pete ou va-t-il essayer de le reconquérir? Mira reviendra? Tiff et le reste de la dominatrice parviendront-ils à s’établir dans un nouvel endroit?