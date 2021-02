Que faire des minéraux à Stardew Valley | Guide des prix des minéraux

Vous trouverez ici la liste la plus à jour de tous les minéraux, pierres précieuses et géodes; ci-dessous, nous expliquerons également leurs prix et comment les obtenir, et ce que vous pouvez faire avec ces minéraux en Stardew Valley.

Tous les prix et l’utilisation de Geode Minerals dans Stardew Valley

Vous trouverez ci-dessous tous les minéraux que vous pouvez obtenir en cassant des géodes ouvertes chez le forgeron à Stardew Valley; vous pouvez également faire don de l’un des minéraux suivants au musée pour débloquer des récompenses spéciales telles que des rarecrows et des succès.

Slime pétrifié: 120 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir parmi les suivantes.

Éclats d’étoiles : 500 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes omni et magma.

Pierre de fée: 250 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes omni et gelées.

Ardoise : 85 or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes omni et normales.

Obsidienne: 200 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de géodes omni et magma.

Mudstone: 25 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de géodes omni et normales. Les usages: Quête de l’étang de pêche

Hématite: 150 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes omni et gelées.

Calcaire: 15 pièces d’or, et vous les obtenez des géodes normales et omnidirectionnelles. Les usages: Quête de l’étang de pêche

Granit: 75 pièces d’or, et vous les obtenez à la fois des géodes normales et omnidirectionnelles. Les usages: Quête de l’étang de pêche

Nekoite: 80 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de géodes omni et normales.

Pierre de citron: 200 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir des géodes magma et omi.

En relation: Comment mettre à niveau les outils dans Stardew Valley

Neptunite: 400 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir parmi les suivantes. Géodes de magma Omni Godes Slime noir

Malachite: 100 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes normales et omnidirectionnelles.

Lunarite : 200 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois gelé et omni

Kyanite: 250 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes gelées et omni

Jagoite: 115 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes normales et omnidirectionnelles.

Jamborite: 150 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes omnidirectionnelles et normales

Basalte : 175 or, et vous pouvez l’obtenir à partir de géodes omni et magma. Les usages: Quête de l’étang de pêche

Pierre de sable: 60 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes normales et omnidirectionnelles.

Marbre: 110 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes gelées et omnidirectionnelles. Les usages: Nécessaire pour fabriquer le brasier en marbre.

Célestine: 125 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes omni et normales.

Jaspe: 150 pièces d’or, et vous pouvez obtenir ce minéral de géode à partir des géodes magma et omi.

Cristal fantôme: 200 or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes gelées et omnidirectionnelles.

Pierre de l’océan: 220 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes gelées et omnidirectionnelles. Les usages: Quête de l’étang de pêche

Pyrite: 120 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à la fois à partir de géodes gelées et omnidirectionnelles.

Œuf de tonnerre: 100 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes normales et omnidirectionnelles.

Orpiment: 80 pièces d’or, et vous pouvez les obtenir à partir de géodes normales et omnidirectionnelles.

Tigerseye: 275 or, peuvent être trouvés dans les géodes magma et omni. Les usages:

Opale: 150 or, peuvent être trouvés dans les géodes gelées et omni.

Alamite: 150 or, peuvent être trouvés dans les géodes et les géodes omni.

Opale de feu: 350 or, peuvent être trouvés dans les géodes magma et omni.

Bixite: 300 or, peuvent être trouvés dans les slimes noirs, le magma et les géodes omni

Baryte: 50 or, peuvent être trouvés dans les géodes magma et omni.

Aerinite: 125 or, peuvent être trouvés dans les géodes gelées et omni.

Calcite: 75 or, peuvent être trouvés dans les géodes et les géodes omni.

Dolomie: 300 or, peuvent être trouvés dans les géodes magma et omni.

Esperite: 100 or, peut être trouvée dans les géodes gelées et omni.

Fluorapatite : 200 or, peut être trouvé dans les géodes gelées et omni.

Germinite: 150 or, peuvent être trouvés dans les géodes gelées et omni.

Helvite : 450 or, peut être trouvé dans les géodes magma et omni.

Tous les minéraux fourragers et leur utilisation dans Stardew Valley

Vous trouverez ci-dessous tous les minéraux que vous pouvez obtenir en cherchant dans les mines, dans la caverne du crâne et en tuant des monstres; la plupart de ces minéraux sont également nécessaires pour quelques recettes, alors gardez un œil sur notre utiliser la colonne. Vous pouvez également faire don de l’un des minéraux suivants au musée pour débloquer des récompenses spéciales telles que des rarecrows et des réalisations.

Quartz de feu: 100 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir de ce qui suit. Les Mines aux étages 80 à 120 Géodes Omni Détruire certains objets dans une poubelle Panoramique Géodes de magma Coffres au trésor

Les usages: Quête de l’étang à poissons Presse à oeufs slime Pack de géologue

Larme gelée: 75 or , et vous pouvez l’obtenir à partir de ce qui suit. Les Mines aux étages 40 à 79 Géodes Omni Détruire certains objets dans une poubelle Panoramique Géodes gelées Coffres au trésor

Les usages: Quête de l’étang à poissons Anneau de guerrier Sebastion (cadeau) Pack de géologue

Quartz: 25 or , et vous pouvez l’obtenir à partir de ce qui suit. Les Mines aux étages 1 à 120 Détruire certains objets dans une poubelle Golems de pierre (10% de chances de tomber sous forme de butin)

Cristal de terre: 50 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de ce qui suit . Les Mines aux étages 1 à 39 Duggy (10% de chances de tomber sous forme de butin) Géodes Omni Détruire certains objets dans une poubelle Panoramique Géodes normales Coffres au trésor

Les usages: Quête de l’étang à poissons Anneau robuste Machine à mayonnaise Pack de géologue



Tous les minéraux gemmes et leur utilisation dans Stardew Valley

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des pierres précieuses, leurs prix et leur utilisation dans Stardew Valley; la plupart sont des cadeaux pour certains personnages et sont nécessaires pour les quêtes de l’étang à poissons. Mais vous pouvez également faire don de l’un des minéraux suivants au musée pour débloquer des récompenses spéciales telles que des rarecrows et des réalisations, comme avec les deux autres types de minéraux.

Éclat prismatique: 2k d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de ce qui suit Monstres de l’ombre Serpents Les momies Coffres de pêche Géodes Omni Nœuds de gemme Pierres mystiques Nœuds Iridium

Les usages: Tous les villageois (cadeau) sauf Haley Utilisé pour obtenir l’épée de la galaxie dans le désert. Transformez vos enfants en colombes au sanctuaire du sombre égoïsme. Utilisé dans l’enchantement des outils et des armes

Diamant: 750 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir parmi les suivantes Noeuds de diamant Coffres au trésor Nœuds de gemme Panoramique Poubelle (parfois)

Les usages: Cadeau pour les villageois suivants: Evelyn, Gus, Penny, Willy, Maru, Marine, Krobus et Jodi. Utilisé dans la forge d’armes Quête de l’étang à poissons Anneau de Yoba

Jade: 200 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir de ce qui suit La fête de l’événement Winter Star Coffres au trésor Poubelles (parfois) Slimes bleus Nœuds de gemme Nœuds de jade

Les usages: Cadeau pour les villageois suivants: Clint, Dwarf et Emily. Quêtes de l’étang à poissons Forger des armes

Topaze: 80 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir parmi les suivantes Coffres au trésor Poubelles (parfois) Nœuds de gemme Nœuds de topaze



En relation: Comment insérer des géodes Stardew Valley

Les usages: Cadeau pour les villageois suivants: Clint, Dwarf et Emily. Quêtes de l’étang à poissons Forger des armes

Améthyste: 100 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir de ce qui suit Coffres au trésor Poubelles (parfois) Nœuds de gemme Noeuds d’améthyste Boues vertes Panoramique Coffres au trésor

Les usages: Cadeau pour les villageois suivants: Abigail Clint, Dwarf et Emily. Quêtes de l’étang à poissons Forger des armes

Rubis: 250 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de ce qui suit Nœuds rubis La fête de l’événement Winter Star Coffre au trésor Poubelle (parfois) Panoramique Nœuds de gemme

Les usages: Cadeau pour les villageois suivants: Clint, Dwarf et Emily. Quêtes de l’étang à poissons Forger des armes

Émeraude: 250 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de ce qui suit Nœuds d’émeraude La fête de l’événement Winter Star Coffre au trésor Poubelle (parfois) Panoramique Nœuds de gemme



Les usages: Cadeau pour les villageois suivants: Clint, Dwarf, Emily, Penny. Quêtes de l’étang à poissons Forger des armes

Bleu vert: 180 pièces d’or, et vous pouvez l’obtenir à partir de ce qui suit Nœuds de gemme Nœuds aigue-marine Coffre au trésor Poubelle (parfois) Panoramique

Les usages: Cadeau pour les villageois suivants: Clint, Dwarf, Emily, Penny. Quêtes de l’étang à poissons Forger des armes Paquet de colorant Brasero en marbre



Pour en savoir plus Stardew Valley, chez PGG, nous vous proposons une liste croissante de guides tels que Comment obtenir des barres de fer et où obtenir des graines de fraises Stardew Valley. Nous avons également de nombreux guides sur d’autres jeux que vous pouvez trouver sur le hub de la page d’accueil.