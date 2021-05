Machine Gun Kelly est trollée sur Instagram après que la vidéo de TikToker soit devenue virale

L’utilisateur de TikTok @emmielamp a révélé qu’elle avait accidentellement appelé Machine Gun Kelly « sis » et que maintenant les gens spammaient ses commentaires Instagram.

Machine Gun Kelly est actuellement trollée sur Instagram grâce à une vidéo devenue virale sur TikTok.

Si vous êtes un commentateur fréquent ou un tapageur sur la page Instagram de Machine Gun Kelly, vous vous êtes sans doute demandé pourquoi diable tout le monde continue de commenter « hey sis » sur ses photos.

Il s’avère que tout cela est dû à l’utilisateur de TikTok @emmielamp. Répondant à une vidéo virale demandant « une fois où une célébrité a été impolie avec vous », Emmie a raconté à ses abonnés la fois où elle a rencontré Machine Gun Kelly. Selon son histoire, elle l’a accidentellement appelé « sis » et il ne l’a apparemment pas très bien pris du tout.

Maintenant, les TikTokers ont afflué vers IG pour troller le rappeur sur tout cela.

Les gens trollent Machine Gun Kelly sur Instagram après la vidéo virale de TikTok. Image: Banque de photos Todd Williamson / NBC / NBCU via Getty Images, @emmielamp via TikTok

En commençant la vidéo, Emmie dit: « Ok, alors quand j’avais 19 ans, mon plus grand béguin pour les célébrités m’a dit qu’il était en ville, m’a invité au centre-ville pour le rencontrer – et c’était littéralement un spectacle de merde. »

Elle révèle ensuite une capture d’écran de MGK aimant sa photo Instagram, puis montre les messages de lui dans ses DM. «Nous finissons par nous rencontrer, il était au centre-ville de Cleveland, j’étais mineure à l’époque, donc j’avais très peur – pas mineure, mais pas 21 ans. messages.

Emmie explique alors qu’elle l’a accidentellement appelé « sis », ce qui l’a incité à commencer à « jurer [her] ». Elle poursuit en disant qu’il a commencé à« m’appeler une salope stupide, une salope bizarre », puis termine la vidéo en disant:« J’ai dit que je devais aller aux toilettes, puis j’ai commencé à pleurer et nous ne nous sommes jamais vus de nouveau. »

Sis!

Le TikTok est depuis devenu viral, avec plus de 280000 likes et 2,2 millions de vues.

Emmie a également partagé une vidéo de suivi en réponse à certains des commentaires laissés sur sa vidéo originale avec plus d’informations sur l’ensemble. soeur-tuation. Elle a expliqué qu’Alissa Violet, Olivia O’Brien et « l’un des frères Paul » étaient tous à la fête dans le club de Cleveland où elle a rencontré MGK.

Emmie a expliqué qu’il était tard dans la nuit et que tout le monde avait bu et fumé. MGK avait laissé tomber son chapeau, alors elle le ramassa et le lui rendit, et dit « vous y allez, ma soeur ». Elle a ensuite ajouté: « Il a dit que c’était irrespectueux, il a dit qu’il n’avait jamais eu une salope lui manquer de respect dans la vie. »

Les gens inondent maintenant l’Instagram de Machine Gun Kelly de commentaires « hey sis » en réponse à la vidéo d’Emmie.

L’Instagram de Machine Gun Kelly est inondé de commentaires « hey sis ». Photo: @machinegunkelly via Instagram

Et quand nous disons «inondation», nous entendons littéralement … inondation. Cela fait six jours qu’Emmie a publié sa première vidéo et les gens ne l’ont pas fait! arrêté! commenter! sous ses messages récents!

Machine Gun Kelly n’a pas encore répondu aux vidéos TikTok d’Emmie, ou aux commentaires « hey sis » sur son Instagram.

