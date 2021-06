Ce masque intelligent est destiné aux vaches et promet de filtrer le méthane causé par leurs rots

L’un des grands contributeurs aux gaz à effet de serre et comme conséquence du changement climatique, c’est l’élevage. Le bétail destiné à l’industrie de la viande libère des tonnes de gaz à effet de serre et, de façon assez surprenante, les éructations des vaches c’est l’un des facteurs les plus importants. Maintenant, une entreprise britannique promet de le résoudre avec des masques de vache intelligents.





Selon Bloomberg, le géant agricole Cargill commencera à vendre masques de vache intelligents qui peut réduire les émissions de méthane. Les vaches en rotant (également par le nez) libèrent du méthane, un méthane qui retient 80 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. Arrêter l’émission de ce méthane est critique pour l’industrie de l’élevage, mais aussi compliqué.

Zelp est une entreprise britannique qui a développé une solution particulière. Alors que d’autres sociétés développent des aliments avec des composants qui réduisent le méthane libéré, Zelp a créé un masque. Masquer est placé dans le nez de la vache et emprisonne en permanence le méthane qu’ils libèrent. Jusqu’à 53% de ce qu’ils libèrent, selon la marque.

Le masque lui-même est semblable à un convertisseur catalytique dans une voiture. Il dispose d’un filtre à méthane absorbant qui capture le méthane qui est expulsé par le nez. Lorsque le filtre ne fonctionne plus, une réaction chimique convertit le méthane capté en CO2 et le libère dans l’air. Puis recommencez.

Tout cela se fait automatiquement et le masque est sans entretien pendant quatre ans. Grâce à panneaux solaires et une batterie à l’intérieur du masque lui-même permet au processus d’être effectué automatiquement. Attachez-le simplement à la vache avec un collier réglable et il commencera à fonctionner.

Travaux? Ses créateurs disent oui, cependant n’a pas encore été examiné par des experts indépendants. Ils disent que les tests de paires seront effectués plus tard cette année, une fois qu’ils auront la version finale du masque qui améliore l’électronique interne et sa taille. Ils espèrent pouvoir le produire en masse courant 2022 et le mettre en vente. Vente qui se veut par abonnement annuel par masque et vache.

Un prix élevé toujours plus prêt à payer

L’élevage contribue à près de 15 % de tous les gaz à effet de serre dans le monde. Les vaches et en particulier le méthane qu’elles produisent sont l’un des contributeurs les plus importants. Contrairement à ce que vous pourriez penser, la majeure partie du méthane libéré par les vaches (95 %) provient des rots par la bouche et le nez, tandis que le reste par les pets qu’ils produisent. Par conséquent, un masque comme celui-ci est essentiel.

Le grand dilemme est maintenant voir si les agriculteurs sont prêts à payer un abonnement annuel pour chaque vache afin de réduire le méthane qu’ils rejettent dans l’atmosphère. Zelp et Cargill le croient tous deux. Ils espèrent que de nombreuses entreprises laitières seront prêtes à payer un supplément pour du lait provenant de fermes plus durables. Par conséquent, probablement aussi une augmentation du prix final des produits laitiers que le consommateur obtient.