Jujutsu Kaisen révèle l’objectif ambitieux de Maki Zen’in

Jujutsu Kaisen a publié un chapitre explosif cette semaine qui n’a pas encore été corrigé avec les fans. La série à succès a gardé les fans au bord de la fin en mettant l’accent sur la famille. Zen’in et ses horribles pratiques.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Berserk est le manga le plus vendu au monde sur Amazon

Maki et Mai Ils ont eu des ennuis lorsque leur père a décidé qu’il en avait fini avec ses enfants. Et à la suite du chapitre 149, Maki a trouvé un nouvel objectif qui changera son avenir en profondeur.

Tout est arrivé peu de temps après que Maki et Mai soient tombés aux mains de leur père au combat, ils ont donc été jetés dans un puits pour être dévorés par des malédictions. Les deux ont été grièvement blessés, et dans ce dernier moment, Mai a décidé de se sacrifier pour ennuyer le clan.

Pour sauver Maki, la plus jeune jumelle a donné sa vie pour guérir la plus âgée tout en lui donnant accès aux techniques maudites. Sa mort a donné à Maki une nouvelle vie, et la fille plus âgée prévoit de bien utiliser son temps.

Après son réveil, Maki est capable de tuer son père d’un seul coup à la tête, et elle semble plus puissante que jamais. Son véritable potentiel a été débloqué et il ne se reposera pas tant qu’il n’aura pas terminé la dernière tâche de Mai.

Le chapitre du manga Kaisen jujutsu m’a laissé brisé, depuis le début j’ai détesté le clan Zenin et je suis plus heureux que Maki va faire exploser tout le clan pic.twitter.com/NdUpfod1C2 – jojo (@jojoenlasnubes)

22 mai 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Lupin le troisième annonce une nouvelle série d’anime à venir

La plus jeune fille a dit à Maki de tout détruire sur le clan Zen’in, et c’est exactement ce que notre héroïne fera.

Maintenant, Maki va détruire tous les membres de la famille, et ses nouveaux pouvoirs l’aideront certainement dans cette entreprise.