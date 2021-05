Friends: The Reunion est maintenant diffusé sur HBO Max

À partir de maintenant, Amis: La Réunion est en streaming sur HBO Max. Mettant en vedette le casting original se réunissant pour la première fois en 16 ans, le spécial non scénarisé est une célébration de la sitcom classique avec les acteurs et de nombreux invités spéciaux qui parlent de la série. Les six stars originales (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer) sont au centre de tout, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous.

D’une durée de près de deux heures, Friends: The Reunion est réalisé et produit par Ben Winston. L’ensemble emblématique de la série a également été recréé pour l’événement, et bien qu’ils ne soient pas dans le personnage, il est amusant de voir les acteurs de retour dans cet appartement familier. Les membres de la distribution partagent de nombreuses histoires amusantes de leurs expériences de travail sur le plateau, révélant de nombreux nouveaux détails sur des choses comme la blessure à l’épaule sur le plateau de Matt LeBlanc, quel acteur était presque choisi comme Joey, et comment Aniston et Schwimmer se sentaient vraiment l’un pour l’autre.

C’est un incontournable pour tout Amis fan, mais pour le meilleur ou pour le pire, cela n’entraînera pas plus de contenu scripté dans le Amis univers. Dans une récente interview pour promouvoir la série spéciale, les créateurs de la série Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le réalisateur et producteur exécutif Kevin Bright, ont écarté la possibilité qu’une série de renaissance ou même juste un film de réunion se concrétise.

« Nous ne sommes pas intéressés à le faire. C’était une fin parfaite, ne la touchez pas », a déclaré Bright à THR.

« Absolument pas. Non. Non », a également déclaré Kauffman. « Il n’y a aucune raison de le faire. Ce ne sera jamais les six d’entre eux, c’est un spectacle complètement différent et ce n’est pas un spectacle qui m’intéresse particulièrement. Et si ce n’est pas fantastique, ou aussi bon que Amis, ça va juste faire chier les gens. «

Crane a ajouté: « Non, car inévitablement, si vous faites quelque chose comme ça, vous êtes en concurrence avec la série originale et pourquoi le faire? Nous avons été si bénis. Nous avons réussi à obtenir la foudre dans une bouteille avec le casting parfait et tout est venu si bien ensemble. Les chances que cela se reproduise sont vraiment minces. C’est comme si vous gagniez à la loterie, arrêtez d’acheter des billets. «

En plus des acteurs revisitant les lieux de tournage et se remémorant, le spécial réunion propose également des lectures de table et des reconstitutions. Des images des coulisses sont également partagées, offrant aux fans un nouveau regard sur la façon dont la sitcom a été créée il y a tant d’années. Certaines des stars invitées à apparaître dans la spéciale incluent David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Reese Witherspoon, Tom Selleck, Mindy Kaling, Lady Gaga et Kit Harington.

Amis A l’origine a fonctionné pendant dix saisons entre 1994 et 2004. La sitcom a suivi un groupe de copains dans la vingtaine et la trentaine alors qu’ils essayaient de trouver leur chemin à travers la vie à Manhattan. Il s’agit de l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps, avec un visionnage excessif des services de streaming, ce qui maintient la série un succès populaire auprès des fans de nombreuses années plus tard.

Amis: La Réunion est maintenant diffusé sur HBO Max. Les fans peuvent également revisiter les épisodes classiques de la série sur le service de streaming. Pour regarder la spéciale maintenant, rendez-vous sur HBO Max.

