Que faire à Buenos Aires ce week-end de Pâques ?

C’est l’une des plus grandes villes d’Amérique latine et son offre culturelle est extrêmement large. On vous dit quoi faire à Buenos Aires ce week-end de Pâques.

Buenos Aires C’est l’une des villes les plus cosmopolites du monde. D’une architecture caractéristique, elle est connue pour ses édifices fins et élégants, certains de style traditionnel datant du XIXe siècle, associés à d’autres sites beaucoup plus modernes, comme Port Madero, épicentre touristique emblématique de la capitale argentine. Il faut dire aussi que toute la métropole dispose d’une palette infinie d’activités à faire de jour comme de nuit. Si vous aimez les sorties culturelles ou culinaires avec de la bonne musique, n’oubliez pas de lire ces recommandations que nous vous proposons de profiter le week-end de Pâques.Jetez un coup d’œil et programmez ce qui vous plaît le plus !

+Buenos Aires : que faire le week-end de Pâques

6. Exposition des œuvres d’Adriana Bustos, Claudia del Río et Mónica Millán

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires C’est l’une des plus belles de la ville et si vous aimez l’art, cela peut être une très bonne option à visiter ce week-end. Nous recommandons notamment l’exposition des oeuvres de ces trois artistes qui, sous le nom de paysage de pèlerinage ils entendent réfléchir et reconsidérer l’Argentine à travers leur art. Le musée est situé Avenida San Juan 350, à San Telmo.

5. Wakal

Une proposition innovante avec musique, mode et camions de nourriture. Il y aura des émissions en direct de Marki, Fransia, Linda Nene et bien d’autres artistes, que demander de plus ? Vous pouvez profiter de cette activité dans le Centre Culturel Konex Ce samedi 16 avril à 21h00 avec entrée préalable.

4. Salon du vin Helka

Si vous êtes un amoureux de l’ésotérisme, vous trouverez sûrement ici un exutoire parfait pour vous car le samedi et le dimanche, ce bar clandestin à la mode, situé au cœur de Colegiales, propose à ses visiteurs un après-midi/soirée de vin et de tarot pour profiter de la fermeture des cycles que le Pleine Lune en Balance.

3. Les années 80 : du rock dans la rue

Vous aimez le rock et le cinéma ? Brillant! Cela peut être votre option idéale si vous partez seul, avec un partenaire ou des amis. Il s’agit d’une exposition organisée par le Musée historique national, également situé dans le quartier de San Telmo, où vous pouvez trouver les meilleures photographies, l’art des albums originaux, des instruments et même des entretiens avec les protagonistes de la musique argentine. En effet, ce samedi 16 avril à 19h00 il y aura des reportages sur Marcelo Lopez Carilo et Caito Lorenzooù ils parleront de design dans le rock.

2. Thélonious

Peut-être que vous n’aimez pas le rock, mais vous aimez le jazz, alors vous devriez noter dans votre agenda le beau théâtre Thélonious, situé à Palerme. Chaque semaine, il y a des cycles très intéressants avec des musiciens super innovants et aussi où des artistes comme, par exemple, Nina simone. Ce samedi 16 avril, Juan Cruz de Urquiza se produira -entre 20h et 22h- avec cinq cents comme le Livre de chansons Hot Five & Hot Seven et où la musique des grands Louis Armstrong. C’est avec entrée préalable.

1. Debout en couple

Force est de constater que partager sa vie avec une autre et pour couronner le tout sous le même toit n’est pas facile du tout et ceux qui ont dû passer 24 heures de leur temps 7 jours sur 7 pendant presque une année entière en quarantaine collés à cette personne en 2020 Deux ans plus tard, le test décisif semble avoir été réussi ou… n’est-ce pas ? Eh bien, à ce sujet, la routine en tant que couple et bien d’autres aléas de la coexistence concernent Debout en coupleune proposition très amusante à voir dans le marcher sur la place Les vendredi et samedi soirs.

