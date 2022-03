8 pires harceleurs de célébrités de tous les temps

La journaliste d’ESPN, Erin Andrews, n’a pas été la première célébrité à avoir à faire face au traumatisme d’un fan obsédé. puis mettre les photos d’elle nue sur Internet.

Le slime effrayant Michael David Barrett a été condamné à 30 mois de prison, mais à peine a-t-il été incarcéré que nous avons appris qu’un autre branleur obsédé avait envoyé des lettres de menaces à Erin via DirecTV. Spectacle de Dan Patrick. Pouah.

Alors rejoignez-nous, pourquoi pas vous, alors que nous comptons les huit pires harceleurs de célébrités.

1. John Hinckley

Sérieusement, le pire harceleur de tous les temps. L’auteur-compositeur raté Hinckley est devenu obsédé par Jodie Foster après avoir vu Conducteur de taxi en 1976, et a décidé que la meilleure façon d’impressionner Jodie serait de tirer sur le président Reagan. C’est logique, non ? Pendant que Jodie était à l’université de Yale, Hinckley l’a également suivie à New Haven et a glissé des notes sous sa porte. Après son attentat à la vie de Reagan, Hinckley a été incarcéré et reste en prison. Leçon : Personne n’est impressionné lorsque vous tirez sur le président, Lee Harvey Jackass.

2. Mark David Chapman

Une sorte de tirage au sort pour savoir lequel de ces éléments devrait être le premier, n’est-ce pas? Chapman, le fan des Rolling Stones le plus dévoué au monde, a abattu John Lennon le 8 décembre 1980, privant Julian et Sean de leur père et le monde de Dieu sait combien de bonne musique, et s’assurant également que Jared Leto se donnerait la goutte en une vaine tentative de gagner un Oscar. Plus tôt dans la journée, Lennon a signé une copie de son album et de Yoko Ono Double Fantaisie pour Chapman devant son immeuble. Bâtard ingrat.

3. Guillaume Lepeska

Le harceleur d’Anna Kournikova est ce genre rare : le harceleur infidèle. Vous voyez, il a passé cinq ans obsédé par l’ancienne Spice Girl Mel B, mais est ensuite passé au joueur de tennis russe. « Enfin, j’ai dit au diable avec elle, en passant à des pâturages plus verts », a déclaré Lepeska à un journal britannique en 2005 lorsqu’il a été arrêté. Et pourquoi a-t-il été arrêté ? Pourquoi, parce qu’il a nagé nu à travers la baie de Biscayne pour se rendre à la maison d’Anna à Miami Beach et a été retrouvé errant dans le jardin de son voisin. Eh bien, nu à l’exception du tatouage « Anna » sur son bras droit. Fou (pas) de pantalon !

4 & 5. Cristin Keleher & Michael Abram

Il y a quelque chose dans l’apparence des Beatles, on suppose. En 1999, Keleher, 27 ans, est entré par effraction dans la maison des Quiet Beatles à Maui, a fait de la lessive et a mangé sa pizza. Ce n’est pas un euphémisme. Keleher traquait Harrison depuis des mois et n’avait purgé que quatre mois de prison. Elle a été retrouvée assassinée en 2007.

Et puis il y a Abram, qui juste une semaine après que Keleher ait décidé de camper à Maui, a fait irruption dans la maison de George à Londres et a poignardé George, le tuant presque. La mère d’Abram a dit que son fils « déteste [the Beatles] et croit même qu’ils sont des sorcières et prend leur musique au sérieux. » Mec, la chanson s’appelle » I Wanna Hold Your Hand « , pas » Please Stab Me in the Chest « . Wanker.

6. Aube Chevalier

La psychologue en herbe (ha!) Knight a décidé qu’elle et Michael Douglas étaient TWU WUV 4-EVA et a donc tourné sa colère contre la femme de Michael, Catherine Zeta-Jones. À partir de 2004, elle a envoyé une série de lettres de menaces à Catherine, dont une disant qu’elle découperait la charmante gagnante d’un Oscar gallois et la donnerait à manger à des chiens. Eeeeurgh. Michael et Catherine ont tous deux témoigné au procès et Knight a été envoyé en prison pour trois ans.

7. Athéna Rolando

Rolando, une actrice en herbe, est entré par effraction dans la maison de Los Angeles de Brad Pitt en 2000 et a été retrouvé vêtu de ses vêtements et portant une poupée vaudou. Un juge a délivré à Pitt une ordonnance de protection contre Rolando, mais elle l’a violée en lui envoyant des chocolats et des fleurs. Rolando n’a été condamné qu’à trois ans de probation, mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’elle depuis. Où qu’elle soit, nous parions qu’elle n’est ni Team Jen ni Team Angelina.

8. Margaret Mary Ray

Le harceleur de David Letterman (avant que le petit ami de sa maîtresse ne tente de le faire chanter, ce qui est différent) était un schizophrène qui a commencé à envoyer des lettres à l’animateur du talk-show en 1988 et a fait irruption chez lui à plusieurs reprises. Letterman et sa désormais épouse, Regina Lasko, se sont réveillés une fois pour trouver Ray les regardant depuis le couloir, et il a appris son obsession pour la première fois lorsque Ray a volé sa Porsche dans son allée. Ray est décédé par suicide en 1998 et Letterman a publiquement exprimé sa sympathie à sa famille lors de son émission.

