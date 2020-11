Machine Gun Kelly admet qu’Eminem a tué sa carrière de rap

L’album pop-punk de Machine Gun Kelly Billets pour ma chute a été un grand succès. Il a également une carrière d’acteur et Megan Fox au bras.

FRANCO: Y a-t-il eu des moments où vous avez failli abandonner parce que vous vous suicidiez pour votre musique et que vous vous sentiez toujours incompris?

KELLY: Oui. [The 2019 album] Hôtel Diablo est-ce pour moi, parce que c’était la première fois que j’exprimais vraiment mon vrai moi sans influence extérieure, c’est-à-dire le label. En tant qu’album hip-hop, il est impeccable d’avant en arrière, et aussi un indice sur l’évolution de la façon dont je suis entré dans un album pop-punk. Mais ça venait de la queue de ce fameux boeuf [with Eminem]. Personne ne voulait donc lui donner l’heure de la journée. C’est comme si vous faisiez un film de merde et que vous sortiez un bon film juste après, mais les gens veulent se concentrer sur le fait qu’ils détestaient ce que vous venez de faire. Ce que j’ai fait dans le boeuf était exactement ce qu’il devrait être, mais ce projet n’a pas été le bienvenu.