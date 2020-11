Les meilleures idées cadeaux Star Trek pour 2020

Vivez longtemps et prospérez! « Star Trek » est dans un nouvel âge d’or avec de nombreuses nouvelles séries à l’antenne: « Star Trek Picard », « Star Trek Discovery » et « Star Trek Lower Decks » ont tous de nouvelles saisons en 2020.

Que vous soyez fan de ces nouvelles franchises ou des plus anciennes, il y aura certainement un cadeau pour impressionner le Trekkie dans votre vie. La nostalgie abonde encore pour les collectionneurs qui ont apprécié « The Original Series » ou « The Next Generation » il y a des décennies. Pendant ce temps, les Blu-Rays abondent pour de nombreux films et séries télévisées « Star Trek ».

Nous avons assemblé certains des meilleurs équipements Trek pour 2020 alors que vous entrez avec audace dans ce fandom de franchise. Agissez rapidement avant que les meilleures offres ne soient en rupture de stock!

Meilleurs choix

Star Trek Catan: 65 € 50,15 € chez Walmart

Vous pouvez construire l’économie « Star Trek », planète par planète, avec le best-seller Star Trek Catan. C’est l’occasion idéale d’explorer de nouveaux mondes étranges et d’exploiter leurs ressources avec d’autres espèces.

Voir l’offre

Ce que nous avons laissé derrière: Retour sur Star Trek: Deep Space Nine (Blu-ray): 22,99 € 18,51 € chez Amazon Ce film 2019 offre un regard nostalgique sur « Deep Space Nine », et il est disponible à près de 20% de réduction sur Amazon. Cette série « Star Trek » (qui s’est déroulée de 1993 à 1999) utilisait des arcs d’histoire épiques et traitait de questions graves telles que la guerre, le syndrome de stress post-traumatique et le racisme, mettant la série bien en avance sur son temps. A lire : Les meilleurs jouets scientifiques pour enfants

Star Trek: Discovery – Saison 2 Blu-Ray: 50 € 31,99 € chez Amazon Rejoignez les aventures chronophages de l’équipe « Star Trek: Découverte » dans la dernière saison complète disponible en Blu-Ray, désormais remise à 37%. Cette saison bourrée d’action dépeint l’équipage de l’USS Discovery en train de trouver son chemin dans une chronologie alternative.

Meilleurs cadeaux de collection

Diamond Select Toys Star Trek: la série originale: Communicateur: 40 € 37,70 € chez Amazon Téléphonez-moi, Scotty! Le communicateur épique de « Star Trek: la série originale » peut être le vôtre à prix réduit sur Amazon. Cela ressemble à un téléphone portable à rabat, mais bien sûr, il est potentiellement assez puissant pour appeler un vaisseau spatial, alors il y a ça.

Diamond Select Toys Star Trek: The Original Series Tricorder: 149,99 € chez Amazon Les lumières et les effets sonores classiques de « The Original Series » sur ce tricordeur vous ramèneront dans le temps (ou est-ce en avance dans le temps?) Au spectacle « Star Trek » centré sur le 23ème siècle. Recherchez des formes de vie extraterrestres, des diagnostics médicaux ou tout ce dont votre équipage a besoin.

Livres, films et télévision

Star Trek: La sagesse de Picard: 14,39 € chez Amazon L’amour du capitaine Jean-Luc Picard pour Shakespeare, les doublures lapidaires et l’allitération dramatique prend vie dans « La sagesse de Picard ». Sa voix est celle que nous voulons tous entendre pendant une crise ou lorsque nous avons un choix à faire.

Star Trek: la collection originale de films: 29,99 € à la cible A lire : La recrue des Raptors, Terence Davis, arrêtée pour avoir agressé sa petite amie Collectionnez les six films hollywoodiens «Star Trek: The Original Series» dans un seul emballage Blu-Ray. L’ensemble comprend la célèbre « trilogie Genesis » de films qui détaillent les aventures de Spock, le fils de Kirk et le tristement célèbre générateur de planètes Genesis.

Moins de 25 €

Mego Action Figures: M. Spock avec Tribbles: 16,99 € chez Amazon Cette figurine très logique montre Spock aux prises avec les adorables et embêtants Tribbles de « The Original Series ». Méfiez-vous du taux de réplication notoire des Tribbles lorsque vous les libérez.

Porte-clés Kirk-Spock BFF: 11,69 € chez Amazon Cet adorable ensemble de paires de porte-clés Kirk-Spock logiques et illogiques est parfait pour exprimer une amitié ou un amour éternel, quel que soit le type de partenariat dans lequel vous êtes. C’est un achat pas cher sur Amazon.

Hot Wheels Star Trek USS Enterprise: 13,49 € chez Amazon Qui a besoin de routes lorsque vous pouvez à la place tirer un vaisseau spatial? Prenez l’emblématique USS Enterprise pour pas cher et commencez votre voyage vers de nouveaux mondes étranges.

