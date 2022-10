Gatorade vient de lancer une bouteille intelligente avec des lumières LED et Bluetooth

Gatorade fabrique non seulement des boissons pour sportifs, mais fait des recherches sur la technologie sportive depuis un certain temps. C’est l’un des résultats de cette recherche.

Il existe des appareils intelligents de toutes les couches et de toutes les conditions. En plus des téléphones, on trouve également des appareils destinés aux maisons intelligentes comme cette serrure de Xiaomi. En plus de ceux-ci, on trouve aussi des bouteilles intelligentes. Non, ce n’est pas une blague. Huawei en a déjà présenté un l’année dernière.

Jusqu’à présent, l’appareil de Huawei semblait être le seul du genre. Au moins jusqu’à ce que, comme indiqué dans XDA Developers, Gatorade a présenté sa propre bouteille intelligente avec des fonctions intéressantes axées sur la santé.

Voici la bouteille Gatorade Smart Gx

Il est un peu difficile de séparer Gatorade de la fabrication de boissons sportives isotoniques, mais la vérité est que ils font des recherches sur la technologie sportive depuis des années. Une technologie axée bien sûr sur les athlètes et leur niveau d’hydratation.

Fruit de ces années de recherche est-ce que cette bouteille Smart Gx, qui utilise des capteurs qui vous permettent de surveiller le débit de liquide passant à travers votre buse. Soit dit en passant, il contrôle également la quantité de liquide qui reste à l’intérieur.

Le bouchon de la bouteille comporte un ensemble de lumières LED destinées à afficher la progression de l’hydratation de l’utilisateur. Tout cela est contrôlé depuis la propre application de l’appareil, l’application Gx, qui n’est actuellement disponible que pour iOS. La bouteille se connecte au téléphone via Bluetooth pour cela.

L’appareil sur papier est une variante intéressante du concept d’hydratation sportive, mais il présente un inconvénient majeur. La bouteille Smart Gx ne supporte pas les températures extrêmes; Par conséquent, les infusions et les boissons gazeuses très, très froides sont exclues.

Étant un appareil intelligent, la bouteille Smart Gx est équipée d’une batterie dont la capacité n’a pas été révélée. Ce que le fabricant promet, c’est que une charge devrait durer de trois à cinq joursbien que selon Gatorade cela dépendra beaucoup de l’utilisation qui en sera faite.

ce gadget est maintenant disponible auprès du fabricant de boissons lui-même, avec un prix de lancement de 69,99 dollars (environ 62,50 euros). Bien sûr, nous insistons sur le fait que pour l’instant l’application avec laquelle il est jumelé non disponible pour Android. Gatorade n’a pas dit s’il prévoyait de publier une version Android de l’application, bien que nous aimerions le penser.

