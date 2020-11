Regarder la scène du Seigneur des Anneaux fait toujours pleurer Sean Astin

Les films fantastiques ne manquent pas à Hollywood. Pourtant, à ce jour, la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson se dresse tête et épaules au-dessus des autres entrées du genre, en grande partie grâce à des scènes d’action à couper le souffle, des lieux de tournage magnifiques et une distribution de plomb stellaire. Dans une interview avec le podcast ReelBlend, l’acteur Sean Astin, qui a joué le rôle de Samwise Gamgee dans la série, a révélé une scène particulière de la trilogie qui le fait toujours déchirer.

« Le dernier [scene] nous avons tourné était une scène qui me fait toujours pleurer dans le film, quand Aragorn se retourne et nous regarde et dit: «Oh, mes amis, vous ne vous inclinez devant personne. C’était la dernière photo des quatre Hobbits. Mon dernier coup. Le film avait plus à faire, mais les quatre Hobbits étaient fondamentalement, nous nous tenions contre un écran vert ou un écran bleu, ou autre chose, et nous l’avons juste frappé. Et la caméra a juste fait un petit coup de pouce, et nous avons tous donné cette penaud comme, ‘Oh, je suppose qu’ils s’inclinent tous pour nous?’ «

La scène en question arrive à la fin de la trilogie, en Le retour du roi. Après que Frodon et Sam aient réussi à lancer l’Anneau Unique dans les fosses du Mont Doom, le pouvoir de Sauron est dispersé, ses armées sont vaincues et la Communauté de l’Anneau est portée en triomphe au Gondor.

Là, les quatre hobbits, Frodon, Sam, Merry et Pippin sont amenés devant le nouveau roi du Gondor, leur ami Aragorn. Pour montrer du respect pour ce que les petits héros hobbits ont pu accomplir, Aragorn et tout son royaume s’inclinent devant eux. La scène est autant un favori des fans que pour Sean Astin. Bien que la façon dont l’acteur décrit le tournage de la scène enlève un peu son sens de la grandeur.

« Vous savez, c’était … nous étions en prison. Tout le monde comptait à rebours pour les trois derniers mois. Et je pense qu’ils ont dû choisir ça, ou du moins l’ont gardé jusqu’à ce moment. C’était une chose contrôlée. se trouvait à l’intérieur de l’entrepôt de Stone Street, qui était le studio là-bas. C’est une usine de peinture abandonnée. C’est une ancienne usine de peinture, et chaque fois que le vent souffle, les fenêtres tremblent et des trucs comme ça. Mais vous savez, il y avait du champagne . Je ne pense pas que ce soit la fin de la photographie principale, mais c’était définitivement une pellicule sur les Hobbits. Nous avons fait le tour en équipe, les Hobbits. Donc c’était comme, « Oh, les Hobbits sont sur le plateau! » Ou, «Les Hobbits voyagent pour se coucher». « Où sont les Hobbits? Les Hobbits mangent-ils à nouveau? »

Les souvenirs d’Astin du tournage des films sont clairement une source de grande fierté et de bonheur pour l’acteur. Alors que les films de suivi de Jackson dans la franchise, Le Hobbit série, n’ont pu atteindre les mêmes sommets d’excellence, Le Seigneur des Anneaux La trilogie continue de résister à l’épreuve du temps et accueille de nouveaux fans dans le monde magique et héroïque de la Terre du Milieu de JRR Tolkien. Cette nouvelle vient de CinemaBlend.

Sujets: Le Seigneur des Anneaux