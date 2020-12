‘MacGyver’: Russ Taylor est kidnappé et l’équipe doit l’aider à le retrouver

MacGyver et l’équipe est en mission spéciale. Russ Taylor (Henry Ian Cusick) a été kidnappé, ils doivent donc faire tout leur possible pour le localiser. Voici ce que Showbiz 45Secondes.fr sait de ce qui se passe cette semaine.

Que se passe-t-il pendant la saison 5 de ‘MacGyver’, épisode 3

Lucas Till comme MacGyver | Nathan Bolster / CBS via Getty Images

Cette semaine, MacGyver (Lucas Till) et son équipe sont à la recherche du kidnappeur de Russ Taylor. Pour retrouver Russ, ils n’ont d’autre choix que d’aider un ancien meurtrier psychopathe (il est maintenant pacifiste) à sortir de prison.

MacGyver tire son coup avec Desi

MacGyver aime Desi (Levi Tran), mais elle ne lui a pas facilité les choses. Il dit à Wilt que chaque fois qu’il essaie de lui demander de sortir, elle dit qu’elle est occupée. Il commence à remarquer que Desi semble avoir plus de temps pour Riley (Tristin Mays) que pour lui.

Lors d’une réunion, Mac décide d’approcher Desi et de lui demander un rendez-vous officiel. Cependant, cela ne se passe pas bien pour lui. Elle répond à sa demande en silence, alors MacGyver remplit l’espace en disant: « Vous n’avez pas à donner votre réponse maintenant, juste plus tard. » L’aperçu ne nous montre pas sa réponse, nous devrons donc simplement attendre pour voir ce qui se passe.

MacGyver et Riley se rapprochent

Dans un autre aperçu, nous voyons Riley et MacGyver en pique-nique ensemble. Ils font de petites conversations et Riley dit à MacGyver que c’est bon de le voir si heureux. Il a rencontré des difficultés au cours des deux dernières années, en particulier après la perte de son père et de sa tante, Gwen.

Cependant, MacGyver dit que les choses se sont finalement améliorées. «Leland se cache et nous sommes de retour au travail au Phoenix», dit-il. «Les choses se sentent enfin bien.» À ce stade, Riley et MacGyver se verrouillent les yeux et commencent à se rapprocher comme s’ils étaient sur le point de s’embrasser. L’aperçu s’arrête là, donc nous ne savons pas s’ils vont s’embrasser, mais il semble qu’il y ait quelque chose entre eux.

Y aura-t-il une romance entre Riley et MacGyver? L’acteur Tristan Mays raconte Divertissement ce soir elle n’est pas sûre de ce qui va se passer entre MacGyver et Riley. Cependant, elle pense que les choses iront toujours bien entre Riley et MacGyver même s’ils essaient de commencer une romance et que cela ne fonctionne pas.

«Quoi qu’il arrive, s’ils sont censés l’être, nous devrons voir», dit-elle à Kevin Frazier d’ET. «S’ils ne le sont pas, ils seront toujours de bons amis.»

Que s’est-il passé la semaine dernière sur ‘MacGyver’

MacGyver Saison 6, épisode 2 était bourré d’action. L’équipe a uni ses forces pour essayer d’empêcher une arme biologique de tomber entre de mauvaises mains. Desi est appelé à essayer d’arracher l’arme d’un coffre-fort hautement sécurisé et de s’échapper en quelques secondes.

S’ils n’agissent pas rapidement, l’arme sera vendue à une cellule terroriste. Il est caché dans un tableau, l’équipe doit donc voler le tableau et le remplacer par un double.

MacGyver est diffusé les vendredis sur CBS à 20 h 00, heure de l’Est.

