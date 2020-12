« Dinosaures »: une sélection de ses meilleurs épisodes

Pour beaucoup, l’idée d’une sitcom mettant en vedette une famille de dinosaures de la classe moyenne n’est peut-être pas une prémisse attrayante pour une série télévisée. Mais grâce à la magie de l’atelier de marionnettes de Jim Henson et à une solide équipe d’écrivains, « Dinosaures»Se souvient avec affection et nostalgie de tous ceux qui ont eu le plaisir de le voir lors de sa diffusion dans les années 90.

Près de 30 ans après sa création, beaucoup de ses fans ont sauté avec enthousiasme lorsqu’ils ont appris que la série acclamée atteindrait le catalogue de Disney + à la fin de janvier prochain.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Baby Yoda devient l’ornement de Noël ultime

La série n’aurait pas seulement un large éventail de personnages attachants et de situations amusantes. Chaque épisode contenait des lignes narratives auto-concluantes axées sur l’importance de valeurs telles que l’amitié, l’honnêteté, ainsi qu’un fort accent sur la communication et la confiance entre les familles.

Au cours de ses 65 épisodes entre 1991 et 1994 pendant quatre saisons, IMDB qualifie comme le meilleur ses deuxième et quatrième saisons, nous présentons donc une sélection d’épisodes pour tous ceux qui veulent revivre des souvenirs de leur enfance ou qui souhaitent entrer dans cette production pour la première fois.

1.- Quand la bonne nourriture tourne mal (S2Ep02)

Il bébé sinclair souffre de douleurs avant l’émergence de ses premières dents, étant confié aux soins de sa sœur Charlene. Lorsqu’elle est distraite, le bébé s’approche du réfrigérateur, étant enlevé par les créatures qui y vivent. Un épisode qui nous rappelle que les créateurs de la série sont les mêmes derrière des bandes comme « Labyrinthe« Ou »Le cristal sombre», En le transformant un instant en une histoire d’horreur inquiétante.

2.- L’enfant d’or (S2Ep01)

Après avoir causé un coup violent à la tête, le bébé Sinclair commence à développer une étrange corne dorée sur sa tête qui, selon une prophétie, le nomme «Roi des dinosaures».

Ce qui, au début, apporte la gloire et la joie à la famille prend bientôt un tour lorsque le bébé doit être séparé de sa famille pour être formé à la royauté. Un chapitre avec une subtile touche de satire envers la religion.

3.- Nuts to War (Parties 1 et 2, Saison 2)

Après une pénurie de pistaches, deux factions de dinosaures se retrouvent dans une guerre cruelle et dangereuse armés de bâtons et de pierres (accrochez-vous à vos sièges). Ce double épisode montre non seulement les horreurs causées par la guerre, mais envoie également un message clair contre les préjugés.

4.-La dernière tentation de l’éthyle (S2Ep08)

La grand-mère semble avoir pris son dernier souffle, arrivant ainsi au paradis. Bien que leur heure ne semble pas encore venue, comte Il la rend pour morte et décide de l’enterrer dans le marais.

Mais ce n’est pas le conflit central de l’épisode. Éthyle s’associe à un conférencier avide de télévision pour vendre des histoires sur l’au-delà et proposer des contrats à l’avance afin que les gens puissent y arriver.

5.- Le puissant mégalosaure (S1Ep01)

L’épisode avec lequel tout a commencé. Il faudra encore longtemps avant que la série n’acquière son style caractéristique, mais elle sert d’introduction parfaite à ses personnages.

comte raconter à bébé Sinclair lL’histoire derrière sa naissance et l’impact qu’elle a eu sur la famille alors qu’il cherchait, sans grand succès, une augmentation de son patron, le seigneur maléfique Richfield.