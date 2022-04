Comment trouver les meilleurs bars et restaurants sur Google Maps : utilisez cette astuce

in

En quelques étapes simples, vous pouvez trouver le meilleur restaurant pour votre prochain voyage ou escapade.

Google Maps est un outil indispensable dans tous mes déplacementsMême si ce n’est qu’un week-end. Non seulement il me conduit en douceur vers la destination, mais il est devenu mon guide personnel où que je sois. L’application Google vous permet de connaître une ville rapidement et confortablement.

L’heure du déjeuner ou du dîner est l’un des moments où je tire le meilleur parti de Google Maps, il est très facile de trouver les meilleurs bars et restaurants de la région. Pour affiner la recherche au maximum et trouver ceux qui correspondent le mieux à vos goûts il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Nous vous disons comment faire.

Trouvez les meilleurs restaurants avec cette astuce

Il suffit de « jouer » quelques filtres simples trouver les meilleurs bars et restaurants de la zone où vous vous trouvez. Ou, du moins, ceux qui correspondent le mieux à vos goûts.

Entrez dans Google Maps et assurez-vous que l’emplacement marque la zone dans laquelle vous vous trouvez.

Recherchez « restaurants » ou appuyez sur la catégorie, qui apparaîtra en haut.

Lorsque les restaurants de la zone apparaissent, touchez dans le coin supérieur gauche, sur l’icône pour filtrer.

Sélectionnez les filtres que vous souhaitez pour affiner la recherche autant que possible.

Vous pouvez trier les restaurants par pertinence, distance ou correspondance personnelle. Pour cette dernière catégorie, Google Maps utilisera les données de vos visites régulières pour créer un profil de goûts. Par exemple, si vous aimez les restaurants italiens, ils seront prioritaires sur le reste où que vous soyez. En fait, vous pouvez également vous les recommander automatiquement.

Après avoir choisi la commande, vous pouvez filtrer par prix, note, heures d’ouverture et type de cuisine, au cas où vous voudriez être aussi précis que possible. De cette façon, si vous recherchez la meilleure pizza de la ville selon les utilisateurs, vous pourrez la trouver facilement.

Comme vous l’avez vu, il n’a aucune perte, avec juste quelques touches vous pouvez avoir une vision globale de la gastronomie de la région. Vous ne choisirez plus un mauvais restaurant lors de votre prochaine visite, il vous suffit de suivre vos goûts et de vous fier aux évaluations des autres utilisateurs.

