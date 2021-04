Oscars 2021: c’est ainsi que sont choisis les lauréats

Les Prix ​​Oscar 2021 se rapproche de plus en plus. Il reste moins de deux semaines avant la tenue de la quatre-vingt-treizième édition de la plus grande soirée cinéma, qui, en vertu de protocoles et de mesures de sécurité, recevra tous les nominés à la gare Union Station de Los Angeles.







C’est le 15 mars dernier que Nick Jonas et sa femme, Priyanka Chorpa ont annoncé qui avaient été choisis par l’Académie pour être présents à ces Prix ​​Oscar. Mais, une question qui se pose chaque année est de savoir comment l’industrie choisit, parmi tant de films qui sortent chaque année, le meilleur de chaque présélection: dans Spoiler, nous y répondons.

Comment les nominés sont-ils choisis?

La plupart des nominés, que ce soit pour le meilleur acteur, actrice, etc., sont choisis par leurs propres collègues. Autrement dit, les acteurs votent pour les acteurs, les réalisateurs pour les réalisateurs, etc. Bien que, bien sûr, Il y a aussi ceux qui s’appliquent aux Oscars et c’est l’Académie qui évalue s’ils sont dignes de prendre la statuette.

Quant aux catégories, comme la meilleure langue étrangère ou le meilleur film d’animation, c’est un comité spécial qui choisit ceux qui pourraient gagner. Et, pour sa part, le meilleur long métrage de l’année est choisi par tous les membres de tous horizons.

Billy Porter aux Oscars 2020. Photo: (Getty)



Comment les gagnants sont-ils choisis?

Quel que soit leur domaine professionnel, tous les domaines peuvent voter pour choisir les gagnants du Prix ​​Oscar. Cependant, la catégorie du «meilleur film» est en vigueur avec un mandat différent depuis 2009.

Chaque électeur doit placer, par ordre de préférence, les films en compétition, mais celui qui reçoit le plus grand nombre aux premières places ne l’emporte pas. Après chaque tour de scrutin, le dernier de chaque liste est éliminé et ces votes sont réaffectés au premier, qui doit dépasser 50% des voix pour remporter le prix.

En 2016, la plus prestigieuse académie d’Hollywood a annoncé qu’en 2020, elle empêchait le nombre de femmes et de membres des minorités de doubler. Est-ce que, pendant de nombreuses années, ils ont été sévèrement critiqués pour la composition de ses membres, qui étaient 93% de blancs et 76% d’hommes, âgés en moyenne de 63 ans. Et, l’exemple clair du manque de diversité est que seuls 16 Afro-Américains ont remporté la statuette maximale.