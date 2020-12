Assassin’s Creed Valhalla a maintenant des boosters XP tout comme Odyssey

Ceux qui ont joué le jeu précédent dans le Assassin’s Creed franchise, Odyssey, est probablement familier avec le booster XP. C’était une fonctionnalité optionnelle que vous pouviez acheter, avec de l’argent réel, qui doublerait efficacement votre gain d’expérience. Cela vous a permis de progresser plus rapidement dans le jeu, ce qui a séduit les joueurs disposant de peu de temps libre.

Comme c’est généralement le cas pour toute sorte de microtransactions, elle a généré sa juste part de controverse.

La même fonctionnalité est revenue dans Assassin’s Creed Valhalla, introduite avec le dernier patch. Cela n’a pas été mentionné dans les notes de patch, mais a été remarqué par Game Informer peu de temps après la publication du patch.

Techniquement, le booster est acheté avec des crédits Helix, mais les crédits Helix sont achetés avec de l’argent réel. 10 € vous rapporteront 1000 crédits Helix, avec lesquels vous pourrez acheter un boost XP permanent ou un boost d’argent permanent. Un forfait combiné de 15 € contenant les deux boosters peut également être acheté.

Les deux vous aideront à traverser le jeu plus rapidement, car les deux sont essentiels pour devenir plus puissant. XP vous aidera à renforcer vos statistiques et à débloquer différents mouvements de combat, tandis que l’argent vous aidera à améliorer vos armes.

Les boosters n’étaient pas les seules choses ajoutées à la boutique Animus. Les joueurs peuvent désormais acheter des cartes qui mettront en évidence des équipements, des livres de capacités, des opales et des artefacts. Sans carte, ces choses ne peuvent être trouvées qu’en achetant des informations auprès de voyageurs du monde entier ou en explorant à l’ancienne. Cela peut prendre du temps, il est donc facile de voir l’attrait sur les cartes.

Game Informer a contacté Ubisoft à propos de l’ajout du boost XP et j’ai obtenu une réponse:

Alors que de plus en plus de contenu post-lancement devient disponible, nous voulons donner la possibilité aux joueurs de faire progresser leur progression. Les utilitaires permettent aux joueurs qui manquent de temps d’explorer pleinement le monde d’Assassin’s Creed Valhalla de pouvoir acquérir le meilleur équipement du jeu, ainsi que d’autres objets, en accélérant leur progression. Par exemple, ces joueurs peuvent acheter des cartes qui découvrent des endroits intéressants dans le monde, mais devraient toujours les visiter et les jouer pour obtenir leurs récompenses.

De toute évidence, la progression de l’XP dans Valhalla se déplace beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’a fait dans Odyssey. C’était le problème avec le booster XP dans le jeu précédent. Sa disponibilité dès le début, mélangée à la lente progression du jeu, donnait l’impression qu’Ubisoft l’avait délibérément conçu pour que les joueurs se sentent obligés d’acheter le booster.

Dans ce cas avec Valhalla, cependant, les joueurs se sont frayés un chemin sans problème, et cet ajout tardif du booster semble vraiment facultatif. De plus, c’est une partie à un joueur, donc ce n’est pas comme si vous achetiez un avantage sur vos adversaires.